Päť zaručených tipov, ako stráviť sviatky na Kysuciach

Autorka turistického seriálu Kam s turistickou paličkou radí, ktoré miesta nemôžete počas sviatkov vynechať.

Miesto zázrakov

Vianoce, to nie sú darčeky, svetielka a týždňové naháňanie sa, koľko okien musíme ešte umyť a či desať druhov koláčov stačí. V prvom rade je to sviatok, sviatok narodenia Ježiša Krista. Sú to chvíle o stretnutí rodiny pri jednom stole, priateľov, o láske a porozumení.

Na sklonku roka zvykneme hodnotiť predchádzajúci rok, čo nám vzal, hlavne však dal. Preto by naše kroky mali smerovať i na miesto, kde Božiu milosť a lásku cítiť na každom kroku.

Miesto, kde si vieme otvoriť srdcia a poďakovať za dary, ktoré každý deň dostávame. Jedným z týchto čarovných miest je pútnické miesto Živčáková.

Na Veľkú Raču inak

Hoci sme s najväčšou pravdepodobnosťou tých desať druhov koláčov upiekli, objednali si od cukrárky alebo vymenili päť so susedkou, nič to – jednoducho to treba spáliť pohybom.

Najvyšší vrch Kysuckých Beskýd pozná každý a jeho najčastejším štartovným bodom je obec Oščadnica.

Voľné dni však prinesú aj možnosti celodennej turistiky a ja odporúčam vybrať sa na Veľkú Raču z dedinky Vychylovka, cez Rycierovu horu, Májov, Javorinu a Malú Raču. Trasa má úctyhodných 27 kilometrov a preverí nejednu turistickú dušu.

Budujme si imunitu

Okrem toho, že na Trojmedzí sa aktívne budujú slovensko-česko-poľské priateľstvá, partia milovníkov studenej vody si v otužileckom bazéne buduje aj imunitu.

Každý, koho zimná voda láka, je vítaný a zaručene zapadne do rozmanitej skupinky wydier.

V poslednej dobe sa rozmohol neuveriteľnou rýchlosťou tento šport v každej dedine, čiže ak sú zrovna pre vás wydry ďaleko, pridať sa môžete k svišťom, mrožom či tučniakom (úsmev).

Záleží, ku ktorému „zvieratku“ máte najbližšie.

Byť v stope je základ

Nie všetci sme milovníci snehu, zimy a mínusových teplôt. Kto však navoskuje bežky a vydá sa stopou po bežkárskej trase, aj omrznutý nos a občasný pád začína byť pre neho prijateľný.

Máme veľké šťastie na občianske združenia, ktoré sa starajú, aby bežkovanie bolo hlavne o príjemnom zážitku, stopa upravená, v krčme/na chatách teplý čaj uvarený.

Reč je o perfektnej bežkárskej trase v Čadci-Čadečke, na ktorú sa napája trasa z Oščadnice i naša najznámejšia trasa, Beskydsko-javornícka lyžiarska bežecká magistrála. Obe odporúčam všetkými desiatimi.

Sánkovačky a punč

Výhodou bývania na Kysuciach je fakt, že v každej dedine sa nachádza minimálne jeden kopec, z ktorého sa vieme spúšťať na sánkach, lopárikoch, boboch či igelitovej taške.

Takže žiadne výhovorky, ale určite sa vráťte do detských čias a poriadne sa vybláznite pri sánkovaní. A k dobrej sánkovačke patrí na zahriatie punč.

Podporme aj v tejto ťažkej dobe aspoň cez okienkový predaj gastroslužby, dobrý pocit si ponesieme so sebou ešte dlho dní.

Pekné sviatky želám!