Svet Harryho Pottera v Kaštieli Radoľa

Kysucké múzeum pripravilo pre priaznivcov Harryho Pottera výstavu v Kaštieli Radoľa od 27. decembra.

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s pánmi Jaroslavom Jablonským a Jaroslavom Masnicom pripravili pre tých, čo túžia dostať list z Rokfortskej strednej školy čarodejníckej, výstavu Svet Harryho Pottera.

Slávnostne prisahám, že nič dobré za lubom nemám

Výstava predstavuje fenomén Harryho Pottera a čarodejníckeho sveta očami zberateľov. Všetky deti nepochybne zaujmú stavebnice LEGO, či už majestátny Rokfortský hrad, Astronomická veža, Tajomná komnata, Zúrivá vŕba ale i ďalšie. Tešiť sa môžu na množstvo zberateľských figúrok (Funky pop, Wizarding world) a kartičiek, knihy, filmy, počítačové hry, taktiež Záškodnícku mapu, prútiky Harryho a Bellatrix Lestrangovej a mnoho iného, čo zaiste poteší aj niektorých dospelých.

Pre deti, ktoré k nám počas vianočných prázdnin zavítajú v čarodejníckom oblečení, máme pripravený malý darček – zberateľskú filmovú kartičku podľa vlastného výberu. Pozor, ich počet je obmedzený!

Výstava v Kaštieli Radoľa bude sprístupnené od 27.12.2021 do 27.2.2022. Všetci ste srdečne vítaní.

Vstup do múzea len v režime OP

Vo všetkých expozíciách sú povolené individuálne prehliadky len v režime OP s dodržaním maximálneho počtu 1 osoba na 15 m2.

Lektorované prehliadky nie sú povolené.

Vstup do múzea a celý pobyt je umožnený len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom v interiéri. Výnimku z tejto povinnosti majú napr. deti do 6 rokov, fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovanie, osoby so závažnými poruchami autistického spektra alebo osoby so stredným a ťažkým mentálnym či sluchovým postihnutím.

Od návštevníkov, s ktorými nezdieľate spoločnú domácnosť, dodržujte odstup aspoň 2 metre. Dvojmetrové odstupy medzi osobami, prosíme, dodržiavajte aj v radoch.

Pri vstupe do múzea je nutné si aplikovať dezinfekciu na ruky. Platba v múzeu je možná v hotovosti. Zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov vo výstavných a expozičných priestoroch.

Dodržujte pokyny lektorov a zamestnancov múzea.