Krásno nad Kysucou zmapovalo dvadsať rokov od udelenia štatútu mesta

Mesto knihu zadarmo distribuuje do každej domácnosti.

KRÁSNO NAD KYSUCOU. Dve desaťročia Krásna nad Kysucou od udelenia štatútu mesta v roku 2001 mapuje kniha, ktorú mesto zadarmo distribuuje do každej domácnosti. Podľa primátora Jozefa Grapu zachytáva dôležitú etapu, keď sa Krásno nad Kysucou z dediny stalo mestom.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Okrúhle výročie si možno zaslúžilo pripomenutie veľkolepejším spôsobom a viacerými podujatiami, do ktorých by sa zapojili všetky zložky a združenia v meste. Avšak doba poznačená pandémiou nás zabrzdila. Preto sme si pripomenuli výročie aj vydaním knihy," povedal Grapa.

Doplnil, že sú v nej zaznamenané každoročné investičné, kultúrne, športové i ďalšie významné udalosti. "Je to dvadsaťročná farebná kronika - s obrázkami a pomenovaním udalostí. Hovorím, že je to prvý diel krasňanskej farebnej kroniky. Za 20 alebo 30 rokov môže vyjsť ďalší diel. Keď sa budú diely takto skladať, bude to do budúcnosti pekná kronika pre ľudí, ktorí budú porovnávať, ako sa mesto vyvíjalo," podotkol primátor.

Demografický vývoj mesta podľa neho ovplyvnila aj výstavba bytov, priemyselného parku, obnova škôl, ale i športové a kultúrne akcie. "Pred siedmimi rokmi sa v meste začalo rodiť viac ľudí ako zomieralo. Posledné roky sú kritické. V roku 2019 sme mali 54 úmrtí, v roku 2020 už 92 a v roku 2021 už nad 100 úmrtí. Toto nám narúša demografiu aj počet obyvateľov, lebo je to veľký nárast. Ale myslím si, že sa zasa dostaneme do stabilnej situácie, kde sa bude viac ľudí rodiť ako zomierať," dodal Grapa.