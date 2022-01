Vo svete Kysučana Rudyho neexistuje nuda

Počas pandémie sa rozhodol spoznávať historické krásy Slovenska.

Rudy Kuljovský je na Kysuciach pomerne známy. Pred pandémiou nechýbal na žiadnej miestnej kultúrnej či spoločenskej akcii. Stal sa ich súčasťou. Každú udalosť bohato zdokumentoval svojim fotoaparátom a potom ich pridal na sociálne siete.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rudyho poznám už niekoľko rokov. Pôsobí placho, no pri fotografovaní ma vždy prekvapí jeho extrovertnosť. Veľa sa usmieva a vie si zo seba urobiť žart. Má svoj svet, ktorý vôbec nie je fádny. Najskôr ho vypĺňal akciami na Kysuciach, no pandémia mu to prekazila.

Rudyho svet však neostal prázdny – vyplnilo ho cestovanie po Slovensku a spoznávanie hradov, zámkov a kaštieľov.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež V Čadci vyrastie ihrisko aj pre hendikepované deti Čítajte

Krížom krážom Slovenskom

„Všetko to začalo, keď prišiel koronavírus a naraz skončili všetky kultúrne a športové podujatia. Tak začala moja Tour po hradoch zámkoch a kaštieľoch,“ spomína Rudy na začiatky svojich dobrodružných ciest.