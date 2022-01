Petíciu Kysučanov proti zaradeniu území do Natury 2000 zmietli úradníci zo stola

Obyvatelia Kysúc musia bojovať s vlastným štátom a inštitúciami za ochranu vlastníckych práv garantovaných Ústavou Slovenskej republiky a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a slobôd.

Problémom je iniciatíva ministerstva životného prostredia vo veci rozšírenia chránených území Beskydské a Javornícke lúky na Kysuciach a ich zaradenie do európskej siete Natura 2000, ktoré môže zastaviť rozvoj regiónu.

Ministerstvo životného prostredia po celom Slovensku vybralo množstvo lokalít, ktoré chcú zaradiť do sústavy Natura 2000. Ide o pozemky, ktoré často začínajú za plotmi domov a tiahnu sa do lesov. Veľa súkromných pozemkov a rozvojových oblastí obcí sa má stať chránenými územiami a to bez súhlasu ich vlastníkov. Často aj bez ich vedomia. Úradníci z ministerstva chcú narýchlo a bez diskusie zmeniť charaktary pozemkov patriacich ľuďom a obciam.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa starostov chránené územie tak, ako je navrhnuté, nikto s nimi neprerokoval a preto je v niektorých častiach v rozpore s územnými plánmi či programom rozvoja obcí. V Skalitom, susednej obci s Poľskou republikou, by navrhnuté chránené lokality NATURA 2000 zabrali veľkú časť územia obce.

„Obmedzenia vlastníctva a realizácie projektov sú neprimeraným zásahom do našich práv a plánov. Preto chceme aj v tejto oblasti vyvolať odbornú diskusiu. Aktuálne sa zameriavame na hlbšiu analýzu našich možností a pripravujme ďalšie kroky pre zlepšenie tohto stavu,“ povedal starosta obce Skalité Jozef Cech.

“ “Vyľudniť a zalesniť”. Taký bol kedysi plán komunistických pohlavárov s Kysucami. Dnes máme pocit, že súčasná vláda má rovnaký plán s mnohými oblasťami Slovenska. „ Jozef Cech

Nemôcť užívať podľa svojho uváženia

Veľa súkromných pozemkov a rozvojových oblastí obcí sa má stať chránenými územiami a to bez súhlasu ich vlastníkov, navrhnuté sú lokality ktoré sú intraviláne obce určené územným plánom na výstavbu rodinných domov, rekreáciu a pre rozvoj cezhraničného turistického ruchu. Ide o pozemky, ktoré sa začínajú za plotmi domov.