Foto a video: Traja králi lyžovali na Veľkej Rači a priniesli dobrú náladu

My tri králi prišli sme k vám, zdravie,šťastie vinšovať vám. Zdravie, šťastie, dlhé letá, my sme prišli k vám zďaleka. Zďaleka je cesta naša, do Betlema myseľ znáša. My sme hviezdu uvideli s Kristom Božím narodeným.

