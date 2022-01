CHKO Kysuce: Štát mal škody ľuďom pri zaradení do Natury 2000 kompenzovať

Ľudia cítia krivdu. Doháňame záväzky minulých vlád? Územia Natura 2000 mali byť vyhlásené už za čias vlády Mikuláša Dzurindu.

Štátna ochrana prírody SR pripravila odborný návrh 111 území, ktorými má Slovenská republika ambície uzavrieť národný zoznam území európskeho významu. Na Kysuciach zastrešuje túto problematiku Správa chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Na názor sme sa pýtali jej riaditeľa Jána Korňana.

Prečo je potrebné navrhnúť nové chránené územia?

Zaradenie chránených území do území európskeho významu vyplynulo zo vstupu Slovenska do Európskej únie, bola to jedna z podmienok. Tieto záväzky neboli naplnené, preto Slovensku hrozia miliónové pokuty. Územia Natura 2000 mali byť vyhlásené už za čias vlády Mikuláša Dzurindu.

Keďže ide o nepopulárne opatrenia, problém sa len presúval postupne z jednej vlády na ďalšiu. Každá členská krajina EÚ má za úlohu prispieť k zachovaniu prírodného bohatstva. Spoločne tak krajiny EÚ budujú sústavu NATURA 2000 – európsku sústavu chránených území na ochranu významných prírodných biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

Národný zoznam pozostáva z 642 území európskeho významu, z pohľadu Európskej komisie však Slovenská republika v ňom stále nemá niektoré vzácne druhy a biotopy európskeho významu dostatočne zastúpené.

Táto nedostatočnosť sa týka predovšetkým výmery biotopu európskeho významu nížinné a podhorské kosné lúky. Na Slovensku, a hlavne na Kysuciach či na Orave, máme v porovnaní so západnou Európou ešte stále pomerne veľa lúk vyššie uvedeného typu biotopu, ktoré boli dlhodobo tradične obhospodarované kosením, prípadne extenzívnou pastvou, pričom boli len v malej miere ovplyvnené veľkoplošnými rekultiváciami a intenzifikáciou poľnohospodárstva v minulosti. Vďaka tomu sú tieto lúky druhovo veľmi bohaté a môžeme na nich nájsť viacero vzácnych či chránených druhov rastlín, hmyzu či húb.

Koľko hektárov pozemkov bude zahŕňať návrh celkovo na Slovensku, koľko z toho na Kysuciach?

Štátna ochrana prírody SR pripravila návrh 111 nových lokalít vzácnych biotopov na zaradenie do národného zoznamu, pričom 104 z nich je navrhnutých pre lúčne biotopy. Z veľkej časti sa tieto návrhy prekrývajú s už chránenými časťami národných parkov alebo chránených krajinných oblastí. To znamená, že na cca 65 % z nich už teraz platí hlavne druhý stupeň územnej ochrany, čiastočne aj tretí stupeň územnej ochrany. V okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto návrh zahŕňa cca 2 667 ha.