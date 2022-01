Hokejista Miloš Roman o olympiáde: Posledné slovo budú mať tréneri

Keby prišla šanca zahrať si pod piatimi kruhmi, bol by som veľmi šťastný.

Zápasový program Miloša Romana v tejto sezóne okrem stretnutí českej extraligy spestrili aj dve reprezentačné akcie.

S 22-ročným útočníkom HC Oceláři Třinec a rodákom z Kysuckého Nového Mesta sme sa mesiac pred Zimnými olympijskými hrami 2022 rozprávali o pôsobení v majstrovskom Třinci, o šanci štartovať pod piatimi kruhmi, ale aj o tom, ako pandémia ovplyvňuje hokejové dianie.

V rozhovore sa dočítate Či s Třincom túži po obhajobe titulu

Ako hodnotí doterajší priebeh sezóny na klubovej scéne

Čo hovorí na reálnu šancu zahrať si pod piatimi kruhmi

Ako ste oslávili príchod nového roka?

Bol som doma s rodinou a priateľkou. Deň som strávil v rodinnom kruhu a večer som sa stretol s kamarátmi, s ktorými sme posedeli a pokecali až do polnoci. Oslávili sme Silvester a vypustili zopár rakiet. Rýchlo to ušlo. Na Nový rok som bol opäť s najbližšími, za čo som veľmi rád.

Ešte deň pred Silvestrom ste mali s Třincom extraligový zápas. Ako vnímate, že aj medzi sviatkami musíte hrať?

Zvykol som si na to. Keď som bol v Kanade, hrali sme 26. decembra aj 1. januára. Beriem to tak, že je to naša robota. Ľudia chodia na hokej najmä počas sviatkov a užívajú si to. Tentoraz sme ja aj môj brat odohrali 30. decembra zápasy, ja som na druhý deň ráno prišiel domov a deň sme potom strávili spolu.

Třinec obhajuje titul a zároveň sa drží na čele extraligovej tabuľky. Povestná „majstrovská kocovina“ teda nedorazila?