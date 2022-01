Lukáš Bugáň: Ak sa na jar zlepšíme, máme aj na prvé miesto

Kysucké Nové Mesto by raz chcel vidieť v prvej futbalovej lige.

Patrí k najskúsenejším hráčom MŠK Kysucké Nové Mesto. Kraľuje strede obrany a na rukáve nosí kapitánsku pásku.

V jesennej časti nevynechal ani minútu. So svojim kolegom Tomášom Brodňanom vytvorili dva defenzívne piliere. Výsledkom je, že Kysučania inkasovali najmenej gólov spomedzi všetkých tímov v súťaži.

Lukáša Bugáňa právom vybrali tréneri do ideálnej kysuckej jedenástky tretej a štvrtej ligy. Pre ostrieľaného futbalistu je to odmena za dlhoročné služby v kysuckom tíme.

V rozhovore sa obzrel za jesennou časťou a načrtol ambície do jarnej odvety.

V rozhovore sa dočítate Prečo nevyzdvihuje len tímovú defenzívu

Či ako kapitán cíti väčší tlak na hru a výsledky mužstva

Kde by rád mužstvo videl na konci sezóny

Ako bude vyzerať príprava na jar, na čo sa mužstvo zameria

A oveľa viac...

Tréneri vás vybrali do najlepšej kysuckej jedenástky tretej a štvrtej ligy. Potešilo vás to?

Prekvapilo ma, že sa v ankete objavilo aj moje meno. Myslím si, že na tomto poste by sa vynímali aj iní hráči. Ale určite ma zaradenie do takejto spoločnosti potešilo. Vždy je dobré, keď prichádza spätná väzba. Oceňujem aj skutočnosť, že sa robia podobné ankety. Ľuďom sa dostanú hráči viac do povedomia. Čiže to vnímam veľmi pozitívne.

Váš tím má najlepšiu obranu v lige, keď inkasoval na jeseň len jedenásť gólov. Je defenzíva vašou dominantnou stránkou?