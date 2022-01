Kysucké kulturáky sú pripravené, niektoré vidia problém v nízkej zaočkovanosti

V Turzovke spustia len kino, Čadca plánuje aj divadelné predstavenia. Koncerty sú pre promotérov vysoko nerentabilné.

KYSUCE. V rámci uvoľňovania opatrení bolo povolené organizovanie hromadných podujatí. Aj napriek tomu je však usporiadanie koncertu či iného kultúrneho podujatia pre prípadných organizátorov či hudobné kluby vysoko nerentabilnou aktivitou. Ako sa vyjadril organizátor kultúrnych podujatí a promotér Rudy Zajac, politici si asi robia srandu.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Mama Karinky s DMO: Niektoré špeciálne pomôcky som si musela doslova vybojovať Čítajte

"Pre mňa ako podnikateľa sú to neprijateľné podmienky. Je to čistá strata, škoda času a roboty. Bude lepšie počkať, ako sa situácia vyvinie. Nikto z majiteľov klubov za takýchto podmienok do toho nepôjde, pretože už vopred je jasné, že nepokryjeme ani náklady. Dúfajme, že od leta bude opäť všetko v normále a aj na Kysuciach budú môcť ľudia zažiť atmosféru koncertov na vystúpeniach hudobných hviezd."

Článok pokračuje pod video reklamou

V meste Turzovka na základe uvoľnených opatrení plánujú v blízkej dobe spustiť len prevádzku kina.

"Nakoľko zaočkovanosť v našom meste je pod 50 percent, je otázne, či bude prevádzka kina v režime OP ekonomicky rentabilná. Z toho istého dôvodu neplánujeme v najbližšom čase organizovať žiadne divadelné predstavenia. Sústreďovať sa budeme na menšie podujatia, hlavne pre deti," vysvetlila Agáta Machovčáková z Úseku kultúry a mediálneho pôsobenia mesta Turzovka.

Prečítajte si

Prečítajte si Sneh mizne zo zjazdoviek. Kysucké lyžiarske strediská ničí covid i počasie Čítajte

Okresné mesto Čadca je na nové podmienky pripravené, kino rozbehnú hneď po uverejnení vyhlášky. Z divadelných predstavení sa môžu návštevníci tešiť aj na Radošíncov.

"Filmové distribučné spoločnosti na Slovensku pozastavili distribúciu filmov, niektoré premiéry nových filmov boli odložené. Z toho dôvodu musíme počkať, kedy sa distribúcia spustí, budeme na to ihneď reagovať, filmy objednáme a odpremietame," uviedol hovorca mesta Čadca Marián Kráľ. Podľa jeho vyjadrenia čadčiansky dom kultúry stihol už zazmluvniť aj tri divadelné predstavenia.