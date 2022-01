Pozitívna skúsenosť návštevníkov je pre rozvoj turizmu regiónov najlepšia reklama

Riaditeľ Organizácie cestovného ruchu: Kysuce sú plné útulných miest a kútov prírody, kde môžu ľudia stráviť v tejto nepokojnej dobe pokojné chvíle.

Cestovný ruch sa v uplynulom období ocitol v nezávideniahodnej situácii. Prevádzky museli nútene zatvárať, ich pravidelní návštevníci zostali povinne uväznení doma a škody, ktoré so sebou priniesli opatrenia proti šíreniu koronavírusu, sa vyšplhali do miliónov eur. Cestovný ruch je práve preto jednou z najviac postihnutých oblastí. Heslom posledných mesiacov sa stalo "Dovolenka na Slovensku, dobrý nápad". Ani Kysuce nechcú zostať v pozadí. O propagáciu regiónu sa stará Organizácia cestovného ruchu, ktorá vynakladá nemalé úsilie na to, aby pritiahla návštevníkov a zvýšila turistický ruch. Výkonným riaditeľom je od mája 2021 Matej Šimášek. Informoval nás o zámeroch organizácie aj nových projektoch.

“ Pandémia je v istom zmysle príležitosť pre rozvoj domáceho cestovného ruchu. Kysuce majú v tomto smere osobitný potenciál. „ Matej Šimášek, riaditeľ OOCR Kysuce

Ako hodnotíte svoje doterajšie pôsobenie v pozícii výkonného riaditeľa Organizácie cestovného ruchu Kysuce?

Aj vzhľadom k tomu aké obdobie aktuálne postihlo v rámci pandémie spoločnosť nebolo možné naše aktivity komplexne prezentovať a zhodnotiť. Na jednej strane pokračujeme v práci mojich predchodcov, ktorý v tejto oblasti odviedli a odvádzajú kus dobrej práce, za čo sa im chcem touto cestou aj poďakovať. Zároveň sa však snažím prispieť svojimi skúsenosťami a pohľadom k nastaveniu nových produktov a služieb v tejto oblasti.

Organizácia je financovaná z dotácií zo štátneho rozpočtu a z príspevkov jednotlivých členov. Kam putujú peniaze, ktoré sa vám podarí získať?

Spolupracujeme s predstaviteľmi samospráv a podnikateľmi v tejto oblasti. Získané finančné prostriedky sa snažíme efektívne využiť v oblasti služieb a propagácie regiónu. Systém na ktorom naša organizácia funguje je podľa môjho názoru veľmi zlé nastavený a aj napriek tomu, že aktuálne bol zákon upravený, ťažko sa aplikuje. Sme malá organizácia, ktorá sa vzhľadom k nastaveniam financovania nemôže rovnať organizáciám ako je Liptov alebo Vysoké Tatry ktoré majú niekoľko násobne väčšie rozpočty. V tomto zmysle musíme byť kreatívny a v najvyššej možnej miere využiť potenciál nášho regiónu.