Matej Helt: Chceme potvrdiť, že patríme k najlepším v lige

Jeho najväčším vzorom je otec Peter, ktorého pozná nejeden fanúšik futbalu na Kysuciach.

V ideálnej jedenástke jesene šiestej futbalovej ligy Oblastného futbalového zväzu Kysúc bolo aj meno Matej Helt. Mladého brankára z Nesluše zvolili tréneri ako najlepšieho v prvej časti súťaže. Nečudo. Bývalý gólman Martina či Čadce si primát právom zaslúžil. Inkasoval len deväťkrát v jedenástich dueloch, čo bolo najmenej zo všetkých tímov. Ocenenie ho veľmi potešilo.

„V prvom rade chcem poďakovať všetkým, ktorí za mňa hlasovali. Je to pre mňa obrovská pocta, že si vybrali spomedzi všetkých brankárov práve mňa. Urobilo mi to extrémnu radosť a teším sa, že si ma ľudia všímajú,“ netajil nadšenie ambiciózny brankár, ktorý má chuť ďalej na sebe pracovať a posúvať svoju výkonnosť ešte vyššie. „Som šťastný, že roky tréningov sa premenili na takéto krásne ocenenie. Určite ma to motivuje do ďalšej sezóny, aby som sa ešte viac ukázal v čo najlepšom svetle,“ nechal sa počuť.