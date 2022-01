Branislav Gavlas o výkonoch Ochodnice: Som sklamaný

Ochodnica získala v jedenástich zápasoch šiestej ligy Oblastného futbalového zväzu Kysúc iba osem bodov.

V jesennej časti veľa dôvodov na radosť nemali. Chudobné dve víťazstvá, osem bodov a až desiate miesto v tabuľke šiestej ligy. Futbalisti TJ Kysučan Ochodnica prvú časť sezóny nezvládli. V klube preto nemôže vládnuť spokojnosť, čo potvrdili slová Branislava Gavlasa, jedného z najskúsenejších hráčov a zároveň prezidenta TJ.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Poviem to narovinu. Bez tréningu sa futbal hrať nedá ani v tej najnižšej súťaži. Predovšetkým na túto skutočnosť sme doplatili v jesennej časti,“ povzdychol si a ihneď na to dodal: „Som sklamaný, pretože viem, že máme na to byť lepším mužstvom a dosahovať omnoho priaznivejšie výsledky ako doteraz.“

V článku sa dozviete aj Kde mužstvo najviac tlačí "topánka"

Že v kádri plánujú výrazné zmeny

Kde v tabuľke by na jar rád videl TJ Kysučan Ochodnica

Nepatria na chvost

V Ochodnici majú čo naprávať, veď v minulej sezóne sa fanúšikovia futbalu nabažili. Kysučan totiž skončil na druhom mieste za vedúcou Radôstkou.

Nechýbalo veľa a v klube mohli oslavovať postup do piatej ligy, ktorý je stále dlhodobým cieľom. Je ale potrebné dodať, že sezóna bola výrazne skrátená a mužstvá odohrali len desať stretnutí, teda ešte o jedno menej ako v jesennej časti aktuálneho ročníka.