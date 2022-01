Do Krásna druholigista, do Čadce zakončovateľ? Prvé prestupové šumy v 3. lige

Čo bude s brankárom a trénerským postom v Čadci, koľko posíl kuje Krásno nad Kysucou?

Krásno nad Kysucou (v kockovanom) i Čadca už odštartovali prípravu. Oba treťoligové kluby by uvítali kvalitnejší a najmä širší káder. (Zdroj: ilustračné: archív)

Na kysuckom soirée sa výmenný obchod koná pravidelne, hráčov si neraz preberie konkurencia a tímy sa obmenám v kádri, vedení i zázemí rozhodne nebránia.

Umožnené sú len hosťovania, no i tak sa je na čo tešiť. Prípravy iba štartujú, no oči na stopkách majú všetci, poľovačka sa môže začať!

Článok pokračuje pod video reklamou

Tu zaštebotal vrabec, tam zaspievala sýkorka, inde prehodili chlapi pri pive zopár slov a dakde okoloidúci vytiahli pozoruhodné priezvisko. Už v lete rozprúdil vody i emócie Jarabica, keď Čadcu vymenil za Krásno nad Kysucou a celky posilnili bývalí akademici Žiliny.

MY sme obvolali vedenie oboch treťoligových zástupcov a ich repliky nasvedčujú tomu, že ani zimné prestupové obdobie sa veru neprešuchce potichu.

Vážení, tu sú prvé transferové ohlasy tretej ligy.

Čo sa v článku dozviete? Kde odchádza Matej Špila

Čo sa šušká okolo mena Tobias Dyroff

Či sa sa do brány FK Čadca vráti Marek Hlava

Ktorý mladík (šikovný kanonier) by sa rád vrátil do Čadce

O ktorého dvadsiatnika z Krásna je mimoriadny záujem

O ktorého hráča druholigového Námestova sa Tatran usiluje

Či si Krásno udrží Jarabicu i Ďuratného

Proti komu si Krásno zmeria sily v prípravných dueloch

Ktorí hráči ešte stále nie sú fit

A oveľa viac...

Čadca vzkriesi lazaret, možný návrat kanoniera

Metropola Kysúc začala trénovať v piatok a v príprave rozhodne neplánujú oddychovať. Bodaj by aj, veď doháňať zameškané je na čase. V programe majú klasicky posilňovňu, behy, halu i umelú trávu. Hneď prvým pozitívom je naplánovaná rekonštrukcia zázemia na juniorke. Obmenou by mala prejsť druhá časť šatní, nie je vylúčené ani oplotenie areálu.

Rozhovor s legendou

Rozhovor s legendou Letná a Staškov nikdy nezabudnú, kľačal aj Casillas. Michalík: Zabalzamovaný ako Lenin, už sa nevrátim Čítajte

Keďže ligy sa po reorganizácii značne prekopú, miestenku v budúcoročnej 3. lige Západ dostanú len tri mužstvá. Naháňať na jar druhý Martin, tretie Rakytovce či našliapanú Bánovú by bola skôr utópia. Postúpiť síce nepostúpia, no pripraviť mužstvo do ďalších zápasov určite chcú.

„Samozrejme, nechceme skončiť poslední, do prípravy dáme všetko a v zápasoch pôjdeme na sto percent,“ povedal kapitán modrých Tomáš Tlelka a dodal, že chcú celú situáciu nastaviť tak, aby sa do budúcna nepotácali ešte nižšie.