Prestupové šumy 4. ligy: Do Turzovky sa vrátia odchovanci, Kysuca privedie hroťáka

Ktorí hráči sú vybavená vec, v Kysuci je jeden málo, kto opustí Turzovku?

Ak pes pohryzie človeka, o senzáciu sa nejedná. No ak človek pohryzie psa, už áno! Niečo také sa udialo v lete, keď štvrtoligisti roztrhali prestupové vrece.

Makov priviedol šesť posíl, na Staškov zamieril Bocko a vrátil sa Poništ, z Kysuckého Nového Mesta odišli skúsiť šťastie inam Chupáň a Hubočan. Ostalo niečo aj na zimu? Ostalo! Aj keď sa môžu iba hosťovačky, točiť sa to bude!

Sledujete tunajší futbal? A prečo tak aktívne? Do uší sa vám určite čo-to dostalo, MY sme sa opýtali priamo vedenia všetkých štyroch kysuckých tímov vo štvrtej lige. Ako reagujú na ponuky hviezdy Makova, kto odchádza z Kysuckého Nového Mesta či Turzovky a kto by, naopak, mal byť dohodnutý?

Vážení, tu sú prvé transferové ohlasy štvrtej ligy.

Ako to bude s Pečovským?

Líder štvrtej ligy začne prípravu ako posledný a využívať chce najmä domáce podmienky. Výsledkom jesene je interes klubov z vyšších súťaží, v prestupovom kolotoči na Makov poľujú všetci, vyberať veru je z čoho. Gólové čísla Zimku a Janitu neunikli nikomu, Planeta pokazil prihrávku naposledy, keď sa ešte dresy prali holými rukami, a obrana zastala, čo mala. Úsmev „javorníckym“ priaznivcom vyčarí skutočnosť, že na odchode nie je dosiaľ nik. Nikoho neprekvapí ani to, že trénerom zostáva Ján Hözl, ktorý za korunou popri vedení žilinského „béčka“ poženie svojich zverencov v Makove.