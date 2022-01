Foto: Na Veľkej Rači deti súťažili o pohár macka Račka

Malí nadšenci lyžovania si zmerali sily v slalome.

KYSUCE: Nádherné slnečné počasie, jeden stupeň nad nulou, krajinka zasnežená ako z plagátu a perfektne upravená zjazdovka prilákali na Veľkú Raču v sobotu 15. januára veľa lyžiarov a snoubordistov. No nielen tých starších. Na svoje si tento víkend prišli aj deti. Tie si mohli zasúťažiť v slalome o pohár macka Račka.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Q9JmNJkUIw8

Súťažilo sa v troch kategóriách. Najmenší drobci do 6 rokov, deti od 6 do 9 rokov a treťou kategóriou boli juniori od 9 do 12 rokov. Na trať vyrazilo takmer 50 malých lyžiarov. Podujatia pre deti sa na Veľkej Rači tešia stále väčšej popularite, zastúpenie malo tak nielen okolie Čadce. Zasúťažiť si prišli deťúrence zo Žiliny, Oravy, ale aj z hlavného mesta.

Deti si zmerali sily na lyžiach na menej náročnej trati, kde slalomom zdolávali veselé bránky s postavičkami zvierat. Po úspešnom zdolaní trate dostal každý pretekár diplom a na posilnenie sladkosť a teplý čajík. Tí najúspešnejší okrem diplomov získali aj medaily, detské šampanské a gratulácie od macka Račka a futbalovej legendy Milana Lešického.

Medailisti:

Kategória do 6 rokov

1. Jozef Karas - 24:98

2. Peťka Bohušová - 24:98

3. Viktória Buteková - 25:29

Kategória 6 - 9 rokov

1. Jurko Maslík - 18:66

2. Kristínka Račáková - 19:33

3. Dominka Tvrdá - 19:79

Kategória 9 - 12 rokov

1. Sára Klčovská - 17:91

2. Adam Stračár - 18:46

3. Matias Paštrnák - 18:71