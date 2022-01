Bytovka im padá na hlavu, odísť však nechcú

Obyvatelia bytového domu na Moyzesovej ulici v Čadci sa búria, zo svojich bytov sa vysťahovať nechystajú.

Problém s bytovým domom na Moyzesovej ulici v Čadci sa ťahá už niekoľko rokov. Bytovka pôvodne patrila mestu Čadca. Správcovská organizácia Dombyt, ktorá patrí pod mesto, mala problém s úhradami od nájomníkov.

Dlh sa postupne vyšplhal na viac ako 30-tisíc eur. Z tohto dôvodu mesto pristúpilo k postupnému deložovaniu neplatičov z bytov. Krátko po vysťahovaní sa mnohí z nich vrátili naspäť a ubytovali sa u svojich príbuzných a známych.

„Niekedy tu bývali aj biele rodiny, tie však dostali náhradné byty. Ostali sme tu len my Rómovia. Prečo sa k nám nezachovali rovnako? Aj my máme právo na normálny život. Už teraz sú naše deti v ohrození. Ak pôjdeme na ulicu, bude to ešte oveľa horšie. Čo len s nami bude,“ krúti hlavou Milan Baláž, obyvateľ polorozpadnutej budovy v Čadci.

„V našom meste asi nie je človek, ktorý by nepoznal našu Moyzesovu ulicu. A určite máme každý svoj vlastný názor. Dom je starý viac ako 50 rokov a je doslova vybývaný. Kým bol v majetku mesta Čadca, radnica pristúpila k vyprataniu 21 bytov, nakoľko nájomcovia neplatili nájom a služby spojené s bývaním. Niekto sa snaží do tohto problému zaviesť rasový motív. V tejto situácii je to však bezpredmetné, keďže v tomto bytovom dome bývajú Rómovia, ale aj nerómovia. Takže hranie s farbičkami tu nie je na mieste,“ vyjadril sa čadčiansky primátor Milan Gura a doplnil, že bytový dom už nie je pol roka majetkom mesta Čadca.

Dom kúpil súkromný investor

V polovici minulého roka bol bytový dom po troch rokoch a mnohých pokusoch predaný súkromnému investorovi, spoločnosti HNT Company. Obyvateľ domu a otec jedenástich detí Milan Baláž nepopiera, že o predaji vedeli. Verili však sľubom, ktoré dostávali zo všetkých strán, že bude o ich rodiny postarané.