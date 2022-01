Hovoria mu, že je blázon. Tomáš prepisuje otužilecké rekordy

Extrémne otužovanie s lekárom nekonzultoval.

Šéfredaktor - MY Kysuce

V ľadovej vode vydržal neuveriteľných 85 minút, po horách chodí bez trička. Tomáš Kuka (32) úplne prepadol otužovaniu a hoci mu o rekordy nikdy nešlo, dĺžkou ponorov patrí medzi najlepších na svete.

Otužovanie je v poslednom čase veľkým hitom. Ako a kedy ste sa k nemu dostali vy?

Článok pokračuje pod video reklamou

Veru, teší sa veľkej popularite. Záujem vzrástol najmä vypuknutím covidu. Ja som už dlhšie sledoval partiu známych, ktorí otužovali. Vyhecovalo ma to, prvý raz som do vody vliezol na Silvestra 2020. Bolo to na rybníku v Brodne, voda mala štyri stupne. Na prvýkrát som vydržal 10 minút.

V rozhovore sa dočítate Ako sa cíti po vyše hodinovom kúpeli v ľadovej vode

Ako sa chodí otužovať cestou na otužovanie

Čo mu na extrémne otužovanie hovoria kamaráti či rodina

Či myslí aj na prekonanie svetového rekordu

Prečo nenosí pomôcky na otužovanie

Či na sebe vďaka otužovaniu cíti pozitívne zmeny

Či sa bojí, ako prežije horúce leto

Vylihovaním v ľadovej vode lámete rekordy, trávite tam aj niekoľko desiatok minút. Nie je to nebezpečné? Predsa len, odporúčania hovoria len o minúte či dvoch...

Samozrejme, žiadaný efekt sa dostavuje už pri dvoch až štyroch minútach. Každý deň je iný, aj vo vode vydržíte kratšie alebo dlhšie. Telo vám samo povie, keď bude niečo zlé. Ale áno, nič sa nemá preháňať.

Nič sa nemá preháňať... No vy ste v ľadovej vode aj viac než hodinu. Koľko ste vydržali najdlhšie? Ako ste sa po tak dlhom mrazivom kúpeli cítili?