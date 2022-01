Osoby s príznakmi testuje Kysucká nemocnica PCR testom bezplatne

Testovanie PCR testami osôb s príznakmi je plne hradené zo zdravotného poistenia. Na testy sa treba objednať. Karanténa trvá už len 5 dní.

Kysucká nemocnica v Čadci zmenila od pondelka 24. januára pravidlá testovania PCR testami. Tie vykonáva bezplatne u osôb pri zdravotnej indikácii aj u osôb, ktoré boli v kontakte s pozitívnym.

"Pri posúdení jednotlivých klinických príznakov je tento typ testovania bezplatný. Je preto dôležité, aby žiadatelia vyplnili formulár pravdivo a uviedli všetky príznaky, ktoré sa u nich vyskytujú, či už ide napríklad o zvýšenú teplotu nad 38 stupňov Celzia, kašeľ, bolesť kĺbov a svalov, triašku, či strata čuchu alebo chuti. Samozrejme, že pre existenciu rôznych variantov koronavírusu sa môžu príznaky líšiť podľa toho, či ide o delta variant alebo omikron," priblížila hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá.



Na testovanie je potrebné sa objednať prostredníctvom internetovej stránky korona.gov.sk. Na základe príznakov sa automaticky pridelí najbližší možný termín testovania v čo najbližšom okolí zadanej adresy. Do formulára pritom možno uviesť nielen adresu trvalého pobytu, ale aj prechodného.

Bezplatne aj pri predoperačných vyšetreniach

Okrem toho možno využiť bezplatné testovanie aj pri predoperačných vyšetreniach či plánovanej hospitalizácii. "V takom prípade je dôležité uviesť dátum nástupu do nemocnice na vykonanie testu v stanovenej lehote," uviedla hovorkyňa.

Otestovať PCR testom v MOM Kysuckej nemocnice sa môžete v pondelok, utorok a piatok od 7.30 do 12.30. V stredu a vo štvrtok od 8.00 do 12.30 a v sobotu od 7.00 do 11.30.

Bezplatne možno potvrdiť PCR testom aj pozitívny výsledok antigénového testu, keďže pre získanie digitálneho COVID preukazu o prekonaní je potrebné verifikovanie práve PCR testom.

Karanténa už len 5 dní

Domáca izolácia osoby pozitívnej na koronavírus sa skráti na päť dní. Týkať sa to bude všetkých pozitívnych bez ohľadu na očkovanie či prekonanie ochorenia. Skrátenie sa týka aj karantény po úzkom kontakte s pozitívnym. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorá nadobúda účinnosť od utorka 25. januára.

Izolácia bude po novom trvať päť dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u pozitívneho nevyskytli príznaky. "Ak sa v ostatných 24 hodinách vyskytli príznaky ochorenia, o ukončení izolácie rozhodne lekár," spresnil šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík. Nasledujúcich päť dní musí táto osoba nosiť na verejnosti respirátor bez výdychového ventilu. Deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško.

