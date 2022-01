Kniha Kysúc štartuje ďalší ročník, nominácie uzavrú koncom februára

Až do 28. februára máte možnosť nominovať knihu do súťaže Kniha Kysúc. Knihy však musia byť vydané v minulom roku a ďalšou z podmienok je spätosť s Kysucami.

Kysucká knižnica v Čadci vyhlásila ďalší ročník súťaže Kniha Kysúc. Za viac ako pätnásť rokov sa do nej zapojili stovky kníh a publikácií. Informovala o tom Helena Pagáčová, koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti Kysuckej knižnice.

Súťažiť môžu knihy, ktoré vyšli v roku 2021 a sú späté s regiónom Kysúc tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Môžu to byť tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok.

"Dôležité je, aby bolo danej knihe pridelené aj číslo ISBN, pričom knihy môžu obsahovať výlučne text, alebo môže ísť o obrazovú publikáciu či text kombinovaný s obrazovou časťou," vysvetlila koordinátorka z knižnice.

Knihy do súťaže môže nominovať čitateľská verejnosť, ale aj samotní autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh, a to nominačným listom, ktorý nájdete priamo v Kysuckej knižnici aj na jej internetovom sídle. Ten je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu knižnice do 28. februára. "Po tomto termíne sa nominácie roztriedia, skontrolujú, knižnica vytvorí krátke anotácie a spolu s fotografiami kníh ich zverejní na svojej webovej stránke a v knižnici na oddeleniach aj v regionálnych médiách," priblížila Pagáčová.

Autori nominovanej publikácie, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh doručia jeden výtlačok nominovanej publikácie spolu s nominačným listom osobne alebo poštou na adresu knižnice.

K nominácii môžu byť priložené recenzie, kritiky uverejnené v periodikách, názory iných literátov na knihu a pod., ktoré budú použité pri prezentácii kníh prostredníctvom mediálnych partnerov súťaže.

Nominované knihy budú rozdelené do dvoch súťažných kategórií, beletria a odborná literatúra.

Hlasovacie lístky budú uverejňované v regionálnych týždenníkoch, na web stránke knižnice, alebo si ich záujemcovia môžu vyzdvihnúť priamo v Kysuckej knižnici v Čadci, Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste, Mestskej knižnici v Turzovke i Mestskej knižnici v Krásne nad Kysucou. Verejnosť môže hlasovať aj prostredníctvom hlasovacieho lístka zverejneného na web stránke knižnice.

Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v prvej kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra). Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas. Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.

Platný je len originálny anketový lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici, na web stránke knižnice alebo uverejnený v regionálnych periodikách. Hlasovací lístok je potrebné doručiť osobne do Kysuckej knižnice v Čadci prípadne do Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste, Mestskej knižnice v Turzovke i Mestskej knižnice v Krásne nad Kysucou.

Hlasovanie sa uskutoční od 1. marca do 8. apríla. Za naj knihu môže formou hlasovacieho lístka hlasovať každý, kto sa chce zapojiť. Hlasovací lístok odovzdá osobne, poštou, alebo zahlasuje online. Víťaznú Knihu Kysúc 2021 vyhlásia 28. apríla, keď knižnica ocení nielen autorov víťazných publikácií, ale aj troch hlasujúcich čitateľov, ktorí získajú vecné ceny a bezplatné registrované členstvo v Kysuckej knižnici v Čadci na 365 dní. Prvý vyžrebovaný získa predplatné týždenníka Kysuce na rok 2022.

Súťaž Kniha Kysúc je súčasťou veľkej knižnej súťaže Žilinského samosprávneho kraja. Výsledkom bude putovná výstava regionálnych knižníc v rámci kraja, kde budú prezentované prvé tri najúspešnejšie knihy súťaže.