Mária Ščuryová: Kysuce sú miestom, kde som sa narodila, tu chcem aj žiť

V seriáli rozhovorov s osobnosťami Kysúc sa dozviete zaujímavostí, ktoré ste o týchto ľuďoch nevedeli. Prvou v poradí je Mária Ščuryová, lokálpatriotka a šéfka vydavateľstva Magma, ocenenie Osobnosť Kysúc získala na jeseň 2021.

Pred takmer 25 rokmi založila vydavateľstvo v Čadci. Popri tvorbe rôznych tematických a propagačných materiálov zameraných najmä na Kysuce, vytvára aj krásne a kvalitné publikácie. Vysoko hodnotené sú najmä monografie obcí, monografie kysuckých umelcov či beletristické a poetické tituly.

Kolektív vydavateľstva organizuje aj rôzne kultúrne podujatia a výstavy. Vydavateľstvo získalo pod jej vedením niekoľko ocenení Najkrajšia kniha Slovenska i Najkrajšia kniha Kysúc.

“ Kus odvahy prejavujú aj tí, ktorí sa rozhodli ostať a žiť tu. Teraz, ale najmä v minulosti, keď bol život oveľa ťažší, ako je tomu dnes. „ Mária Ščuryová

Kde a kedy vznikla prvotná myšlienka, nápad venovať sa vydávaniu kníh o Kysuciach, Slovensku?

Myslím si, že to má človek v sebe zakorenené už od malička. Tú nitku, ktorá ho vedie určitou cestou. Môže to znieť ako fráza, ale u mňa to bola láska k rodnému kraju. So všetkým, aký je, akí ľudia tu žijú, ako sa rozvíja, mení. Jednoducho, s jeho prednosťami aj prípadnými drobnými :-) nedostatkami.

Niekto celý život túži po tom, že by chcel žiť niekde inde - napríklad v Paríži, v iných krásnych veľkých mestách, niekde ďaleko odtiaľto. A mnohí to aj skúsili. Je to normálne, človek je prirodzene zvedavý a chce objavovať niečo nové. Napokon, je za tým aj veľký kus odvahy. Mne sa zdalo, že kus odvahy prejavujú aj tí, ktorí sa rozhodli ostať a žiť tu. Teraz, ale najmä v minulosti, keď bol život oveľa ťažší ako je tomu dnes.