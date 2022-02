Ponúkali byt, ambulanciu. Obce na Kysuciach hľadajú pediatrov márne

Ambulancie v malých obciach zanikajú.

KYSUCE. Nie každá obec na Kysuciach má svojho všeobecného lekára. S pediatrami je situácia ešte horšia. „Pediater tu nebol, už keď som nastúpil na post starostu pred ôsmimi rokmi,“ hovorí Martin Pavlík, starosta obce Makov, v ktorej žije 1 700 obyvateľov.

Rodičia so svojimi deťmi dochádzajú k lekárovi buď do Turzovky alebo do dvadsať kilometrov vzdialenej Bytče. V dedine je aspoň všeobecný lekár pre dospelých. Ten je v ambulancii tri dni v týždni, dva dni ordinuje v susednej Vysokej nad Kysucou.

Zhruba rovnaký počet rokov nemajú lekára pre deti a dorast ani na Staškove. „Časť detí chodí k pediatričke v Rakovej a časť do ambulancií v Čadci,“ približuje situáciu starosta Ladislav Šimčisko.

V roku 2020 odišla do dôchodku aj detská lekárka z Kysuckého Lieskovca. Jej ambulanciu navštevovali aj deti z Dunajova, Ochodnice a Lodna. Hoci sa dotknuté obce snažili nájsť nového lekára v predstihu, pediater nie je v Kysuckom Lieskovci do dnešného dňa.

Na celý okres Kysucké Nové Mesto pripadá päť pediatrov. Ich priemerný vek je 63 rokov, všetci majú ambulancie v Kysuckom Novom Meste a rodičia detí z okolitých dedín tu musia dochádzať.

Detí ubúda, ambulancie sa neuživia

Väčšina lekárov z ambulancií v malých dedinkách odchádza do dôchodku, noví lekári o ne nemajú záujem.

„Keď u nás detský lekár začínal, mal 2 500 pacientov od Bumbálky po Semeteš. Keď odchádzal do dôchodku, mal iba 800 pacientov. Hovoril, že to je veľmi malý počet na to, aby sa lekárovi oplatilo ambulanciu viesť. Ja naozaj neviem, koľko tých pacientov lekár potrebuje, aby sa mu to oplatilo, či poisťovne fakt tak slabo platia. Nerozumiem tomu,“ krúti hlavou starosta Makova.