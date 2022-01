Kysuce čaká fujavica, napadnúť môže až 30 cm snehu

V priebehu ranných hodín sa na naše územie priženie víchrica Nadia,

Cez víkend čaká naše územie mimoriadne nepriaznivé počasie. Dnes ovplyvní počasie teplý front a zajtra za týmto frontom príde studený front. Prechod frontálneho systému narobí problémy predovšetkým na severe nášho územia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Sneženie, ktoré v nadchádzajúcich hodinách prinesie na sever Slovenska niekoľko centimetrov nového snehu môže výrazne zhoršiť situáciu. Zajtra sa totiž očakáva príchod víchrice Nadia, ktorá vytvorí hotovú snehovú fujavicu.

Prečítajte si

Prečítajte si Kniha Kysúc štartuje ďalší ročník, nominácie uzavrú koncom februára Čítajte

Počas noci budú zrážky na severe územia výdatnejšie a prinesú do zajtrajšieho rána aj 5 cm nového snehu. Výraznejšie zrážky prídu až v priebehu zajtrajšieho dňa.

Počasie totiž začne ovplyvňovať studený front, ktorý prinesie ďalšie zrážky a tie budú na severe Slovenska výdatnejšie.

Sever čaká snehová fujavica

Počas víkendu by v oblastiach severného Slovenska mohlo napadnúť v priemere do 10 cm nového snehu. Oveľa viac snehu však napadne na Kysuciach, na Orave, či v oblasti Vysokých Tatier, kde môže napadnúť až do 30 cm snehu.

Problémom však je, že v priebehu ranných hodín sa na naše územie priženie víchrica Nadia, ktorá spôsobí výrazné komplikácie. Rozfúka sa veľmi silný vietor, ale to, že na severe bude aj výraznejšie snežiť ešte zhorší celú situáciu v severných regiónoch Slovenska.

Kombinácia sneženia a silného vetra bude v našej oblasti vytvárať snehové jazyky a záveje a hrozí nám pravá snehová fujavica. Pri snehovej fujavici bude klesať dohľadnosť a výrazne skomplikuje situáciu na našich cestách.

Cestári tak zajtra budú mať plné ruky práce a vy preto majte pochopenie a trpezlivosť. Aj upravené cesty sa vplyvom tvorby snehových závejov do pár minút stanú ťažko prejazdnými a tak pokiaľ nemusíte radšej zajtra von nevychádzajte a rozhodne necestujte.

Mohlo by vás zaujať