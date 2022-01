Športoviská v Čadci strážia nové kamery

Cez deň aj v noci tak budú mať dispečeri mestskej polície výborný prehľad o dianí v prakticky celom športovom areáli.

Športový areál v Čadci bol dlhé roky bez kontroly a tak si tam zvykla chodiť mládež, ktorá napríklad na atletickom ovále v hojnom počte konzumovala alkohol. Svedčilo o tom obrovské množstvo fliaš, ktoré sa tam vždy po víkende objavovali. Tiež pumptrack sa pár dní po jeho otvorení stal terčom útoku sprejerov.

Mesto Čadca preto koncom minulého roka pristúpilo k revitalizácii a rozšíreniu kamerového systému Mestskej polície. Bolo namontovaných trinásť nových kamier, ktoré sú napojené na centrálne operačné stredisko kamerového systému Mestskej polície s nepretržitou prevádzkou.

"Rozhodli sme sa tomuto celému areálu od kúpaliska až po hokejbalové ihrisko vrátiť život, investovali sme tam milióny eur. Keďže budujeme, musíme mestský majetok aj chrániť. Preto sme rozšírili kamerový systém aj do tejto lokality. No nielen kamery ho chránia, ale aj noční strážnici, čo je v histórii mesta po prvýkrát. V tomto roku Nová prístupová cesta s parkoviskom pre stovky áut. Investovať budeme aj do futbalovej tribúny, štadióna aj skateparku a toto je jediná šanca, ako areál aktívne zabezpečiť," povedal primátor mesta Čadca Milan Gura.

Monitorovacie stredisko mestskej polície bolo doplnené o dva monitory s metrovou uhlopriečkou. Inštaláciou kamier sa vytvorili nové monitorovacie body na miestach so zvýšeným pohybom detí, obyvateľov a návštevníkov mesta.

"Kamery boli osadené správcom športovísk Dombytom a monitorujú ulicu Športovcov, konkrétne deväť kamier monitoruje športovú halu a tribúnu, jedna kamera Skatepark a tri kamery pumptrackovú dráhu," uviedol náčelník Mestskej polície v Čadci František Linet.

Cieľom rozširovania kamerového systému v miestach zvýšeného výskytu kriminality je zvyšovať pocit bezpečia obyvateľov a návštevníkov, potláčať a predchádzať páchaniu kriminality na týchto miestach.

"Rozšírenie kamerového systému bolo navrhnutých na tých miestach , kde bol v poslednom období zaznamenaný najčastejší výskyt páchania priestupkov, či podozrení z trestných činov a pouličnej kriminality. Bude slúžiť k dohľadu nad verejným poriadkom, prispeje k predchádzaniu trestnej činnosti, najmä v oblasti mravnostnej a majetkovej kriminality, poškodzovania majetku mesta a občanov, ohrozovania bezpečnosti cestnej premávky, poškodzovania motorových vozidiel, vandalizmu, ako aj požívania alkoholu mladistvými na verejnosti," vysvetlil policajný náčelník a dodal, že inštalácia kamerového systému výrazne prispeje k zníženiu kriminality vo vytipovaných lokalitách, poskytne dôkazové materiály pre zvýšenie objasnenosti páchanej kriminality a zároveň bude cieľavedome vplývať na vedomie občanov, ako aj návštevníkov, aby sa vyvarovali konania v rozpore zo zákonom.

Celkovo na Mestskú políciu Čadca je napojených 30 kamier, ktoré monitorujú najfrekventovanejšie miesta nášho mesta. Zámerom ďalšieho rozšírenia kamerového systému je monitorovanie vstupov a výstupov v katastrálnom území nášho mesta.

"Bude monitorovaný vjazd do mesta cez tunel Horelica, cesta 1/11 v mestskej časti Horelica vjazd od Turzovky aj Svrčinovca. Budeme tak mať informácie o pohybe motorových vozidiel, ktoré využijeme napríklad pri vzniku škodových udalostí či pátraní po kradnutých vozidlách," uzavrel náčelník Mestskej polície.