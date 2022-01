Tip pre veľkých aj malých športovcov: poďte na Nočnú stopu do Veľkých Karlovíc!

Športovci každého veku, pozor! Už túto sobotu 5. februára si môžete užiť jedinečnú atmosféru nočného preteku na bežkách vo Veľkých Karloviciach, malebnej obci v Beskydoch 3 kilometre za českou hranicou.

Obľúbená Nočná stopa Valachy opäť ponúkne trasy pre dospelých aj deti.



Snehu je vo Veľkých Karloviciach dosť, cez víkend pribudli ďalšie centimetre snehovej pokrývky, čo sľubuje ideálne podmienky. Registrovať sa môžete on-line na www.valachytour.cz. Do 1. februára je štartovné za výhodnejšiu cenu. Prihlásenie potom bude možné aj na mieste konania, pri hoteli Galik.

Nočná stopa Valachy je akciou, ktorú si užije doslova celá rodina. Ešte pred zotmením, o 16. hodine, vypuknú detské preteky. Tí najmenší do 6 rokov budú súťažiť v behu, starší potom intervalovo na bežkách na trasách od 700 metrov až po 2,7 kilometrov. A v cieli sa môže každý tešiť na sladkú odmenu v podobe perníkovej medaily.

O 18. hodine odštartujú preteky dospelých, ktorí sa na trať v nočnom horskom údolí vydajú taktiež intervalovo, v rozostupoch 10. sekúnd. Vybrať si po novom môžete z dvoch trás: jeden okruh dlhý 7,5 km, alebo dva okruhy v celkovej dĺžke 15 km.

Podmienkou účasti je čelovka a pretekári taktiež musia spĺňať aktuálne vládne nariadenia k účasti na športových akciách, a to:

• Dospelí musia preukázať certifikát o očkovaní alebo o prekonaní Covid-19

• U detí od 12 do 18 rokov sa mimo to akceptuje aj PCR test

• Deti do 12 rokov sa nemusia preukazovať ničím

Pozor: tieto podmienky sa môžu zmeniť, sledujte informácie na webe pretekov.

Počas pretekov bude na mieste servis lyží Hyra Sport, požičovňa bežiek Yoko, stánky so zimným oblečením a vybavením, tešiť sa môžete na laser show a celé preteky bude monitorovaný štyrmi kamerami a vysielaný naživo na internete a na veľkoplošnej obrazovke na mieste. Na svoje si tiež prídete aj ako fandiaci diváci.

Všetko o pretekoch sa dozviete na www.valachytour.cz.

Čo ešte môžete zažiť, keď vyrazíte na Nočnú stopu?

• Odpočiňte si po preteku v termálnych bazénoch a saunovom svete v neďalekom Wellness Horal, ktorý je otvorený denne od 9:30 až do 21:30 hod.

• Spojte výlet s ubytovaním! V blízkom Spa hotely Lanterna majú na víkend ešte voľné izby. Ubytovanie zahŕňa raňajky, večeru a neobmedzený vstup do hotelového L-Spa i do Wellness Horal. Rezervujte on-line.

• Súčasťou Resortu Valachy je tiež Ski areál Razula, ktorého zjazdovky sú v prevádzke denne od 8:30 do 17:30 hod. S akciou Lyžuj a plav získate k skipase vstup do termálnych bazénov Wellness Horal za jednu korunu. Vstup môžete využiť od 21.3. do 30.6.

• Skialp lekcie s inštruktorom na zjazdovke Razula denne od 18:00 do 19:00 hod. Nutné je objednať sa deň dopredu (tel. +420 778 111 200).

Nezabudnite, že si v Resortu Valachy môžete užiť aj dlhšiu dovolenku. Zimné pobyty v hoteloch Lanterna a Horal zahŕňajú raňajky, večeru, neobmedzený vstup do wellness s termálnymi bazénmi, skipas, masáž alebo bezplatné zapožičanie bežiek Yoko!

Viac o DATART VALACHY TOUR

Športový seriál, organizovaný Resortem Valachy Veľké Karlovice, zahŕňa celkom štyri preteky v rôznych disciplínach a rôznych ročných obdobiach. Počas roku sa bude konať ešte pretek horských bicyklov, triatlon Valachy man a preteky v terénnom behu.

„Do tohtoročného jubilejného ročníku vstupujeme s novým titulárnym partnerom, ktorým sa stal elektro predajca DATART. Vďaka podpore DATARTu môžeme v situácii, kedy iné športové akcie nevydržali covidové obdobie, nie len pokračovať v organizovaní pretekov v už zavedenej kvalite, ale tiež je ďalej vylepšovať a rozvíjať. Aktuálne napríklad preteky BIKE VALACHY rozšírime z jedného dňa na dva, budeme z akcií vysielať live stream a môžeme zachovať symbolické štartovné pretekov detí,“ uzavrel Bohuslav Komín, hlavný organizátor DATART VALACHY TOUR.