Vymení kanonier Peter Halvoník Starú Bystricu za Poľsko?

S umiestnením svojho tímu ani osobnou bilanciou nie je príliš spokojný.



Petre Halvoník patril v jesennej časti k streleckým ťahúňom piatoligovej Starej Bystrice. Teraz sa o jeho služby zaujímajú v Poľsku, kde už odštartoval zimnú prípravu. Napriek tomu ešte nie je rozhodnutý, kde bude na jar pôsobiť. Momentálne zvažuje zotrvanie na Kysuciach, ale aj odchod k našim severným susedom, kde si už počas pandémie „odskočil“ na niekoľko zápasov. Nielen o pôsobení za hranicami, ambíciách či jesennej časti nám 20-ročný futbalista ochotne porozprával.

Ako by ste zhodnotili jesennú časť z pohľadu TJ Pokrok Stará Bystrica?

Na sezónu sme sa veľmi usilovne pripravovali. Trénovali sme dva až trikrát do týždňa, či už obranné, útočné alebo taktické prvky. Mali sme aj peknú účasť na tréningoch, chodilo 10-15 chalanov, a to bolo super. Jeseň sme ale nezačali dobrými výsledkami a ťahalo sa to s nami celý čas. Z trinástich zápasov sme až sedem prehrali. S takýmto rezultátom nemôžeme byť spokojní. Bilancia výsledkov nie je dobrá.

Vám osobne sa darilo strelecky. Sieť súpera ste rozvlnili osemkrát. Z tohto pohľadu ste spokojný?

Ani veľmi nie. Podľa mňa mohlo byť gólov viac. Bohužiaľ, nepadalo mi to tak, ako som si predstavoval. Za osem gólov môžem byť vďačný najmä Radovanovi Fujakovi a Adriánovi Podmanickému. Dávali mi „masielka na nôžku alebo hlavu.“