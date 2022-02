Dula: Prístup k rodičkám sa zlepšuje, v mnohých pôrodniciach však stále prevládajú nepotrebné zásahy

Hovoríme so skúsenou dulou Barborou Gondovou.

Narodenie dieťaťa sa spája s radosťou z nového života. Nie vždy má žena rovnaké pocity pri samotnom pôrode. Pre niektoré ženy nesie radostná udalosť, akou je narodenie dieťatka, aj trpkú príchuť traumatických zážitkov.

O tom, ako by mal vyzerať prirodzený pôrod bez tráum, o bežných obavách žien pred pôrodom, mýtoch týkajúcich sa tehotenstva a pôrodu, ale aj o nedostatkoch slovenských pôrodníc, sme sa rozprávali s certifikovanou dulou Barborou Gondovou.

V rozhovore sa dočítate Ktoré nepotrebné rutinné zásahy prevládajú v slovenských pôrodniciach

Prečo niektoré ženy rodia radšej v Čechách

Prečo kritizuje laktačné poradenstvo v pôrodniciach

Prečo je dôležitý bonding

Čoho sa ženy pred pôrodom najviac obávajú

Aké sú najčastejšie mýty o pôrode

Aký má názor na účasť oteckov pri pôrode

Ako vníma fakt, že mnohé ženy odkladajú materstvo na neskorší vek

Dulou ste už od roku 2009, pri pôrode ste sprevádzali stovky klientok. Ak hovoríme o prirodzenom pôrode, nastal za ten čas v slovenských pôrodniciach posun k lepšiemu?

Čo sa týka prístupu pôrodníc k rodičke, určitý posun nastal. Dnes sa už viac rešpektujú pôrodné plány, teda priania rodičiek. Avšak, v mnohých pôrodniciach na Slovensku, v ktorých sprevádzam ženy, stále prevláda množstvo rutinných zásahov, ktoré sú naozaj nepotrebné. Ide najmä o dirupciu vaku blán, urýchľovanie tempa pomocou liekov, neprirodzené pozície pri pôrode, urýchlenie tempa pôrodu dieťaťa nástrihom hrádze, ťahom za hlavičku dieťatka, ale i nedodržiavanie neprerušovaného kontaktu matky a dieťaťa po pôrode.

Ako by po správnosti mal vyzerať prirodzený pôrod?

Prirodzený pôrod je inštinktívny a prapôvodný proces, ktorý si riadi jedine matka a dieťa. Samozrejme, v zdravotníckom zariadení. Prirodzený pôrod nie je o pôrodnej asistentke, dule, pôrodníkovi. Je o matke, ktorá dôveruje sebe a svojmu telu, že dokáže porodiť svoje dieťatko.

Je to vyvrcholenie maternicového vzťahu medzi matkou a dieťatkom. Dôležitý pre matku je hlavne preto, že bolesť, ktorá ho sprevádza, je úplne prirodzená a dá sa dobre zvládnuť. Samozrejme, prirodzený pôrod môže prežiť hlavne zdravá žena, ktorej tehotenstvo nie je sprevádzané komplikáciami. Prirodzený pôrod je vrcholný emocionálny zážitok, ktorý sa navždy zapíše do srdca a tela každej matky.

Barbora Gondová certifikovaná dula, laktačná poradkyňa, poradkyňa pri nosení

dulou je od roku 2009

v roku 1991 ukončila štúdium ženskej sestry

sprevádza ženy do pôrodníc v Žiline, Čadci, Trenčíne, Martine, do Havířova, Karvinej a Vsetína

Spomenuli ste aj nedodržiavanie neprerušeného kontaktu matky a dieťaťa po pôrode. Prečo je bonding taký dôležitý?

Dieťa je počas neprerušovaného kontaktu koža na kožu spokojnejšie. Jeho telesná teplota je stabilnejšia, rovnako aj jeho srdcová činnosť a dýchanie. Kontakt koža na kožu okamžite po pôrode umožňuje, aby sa dieťa kolonizovalo tými istými baktériami, aké má jeho matka. Spoločne s dojčením sa považuje za dôležité pri prevencii vzniku alergických ochorení. Ak sa dieťa umiestni do inkubátora, jeho koža a črevá sa osídlia baktériami, ktoré sa líšia od matkinej mikroflóry. Pri kontakte koža na kožu si matka a dieťa vymieňajú zmyslové informácie, ktoré stimulujú a spúšťajú prirodzené správanie dieťaťa: bábätko pohybuje perami, obracia sa a hľadá prsník, ostáva pokojné.

Dieťa by malo byť osušené a položené na matku. Nikto by nemal dieťa tlačiť do toho, aby niečo robilo, nikto by nemal v tomto čase bábätku pomáhať prisať sa. Malo by sa položiť priamo na matkino brucho a hrudník, telo bábätka by malo byť rovnobežne s jej telom a malo by sa mu umožniť, aby si samo našlo cestu k prsníku. Matka ho môže podopierať, ak to bude potrebné.

Matka sa samozrejme môže pokúsiť pomôcť bábätku, v tom by sa jej nemalo brániť. Toto je prvá cesta bábätka vo vonkajšom svete a matka s dieťaťom by mali byť ponechaní, aby si v pokoji užívali jeden druhého.

V čom by sa teda ešte mohli slovenské pôrodnice zlepšiť?

Ženám ide prioritne o to, aby pôrod prebiehal bez zbytočných zásahov, chcú si vyberať gravitačnú a prirodzenú polohu pri pôrode a túžia stráviť s dieťaťom prvé dve hodiny absolútne neprerušovane.