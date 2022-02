Sú školou, ktorej absolventi nekončia na úrade práce

Rozprávali sme sa s Milanom Valekom.

Najviac žiakov sa hlási na IT odbory, predovšetkým na informačné a sieťové technológie, kde záujem trojnásobne prevyšuje možnosti. Na inteligentné technológie sa im hlási až štvornásobne viac žiakov ako môžu prijať.

Milan Valek. (zdroj: TASR)

O tom, ako zvládajú vyučovanie v covidovej dobe, o spolupráci s firmami či vysokými školami, ale aj o reforme školstva sme sa rozprávali s riaditeľom Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Kysuckom Novom Meste Milanom Valekom.

Žijeme v období, kedy si pedagógovia i študenti musia zvykať na striedanie dištančného a prezenčného vyučovania. Ako to vnímajú učitelia, študenti? Zvykli si už?

Áno, väčšina našich učiteľov je veľmi zdatná vo využívaní výpočtovej a komunikačnej techniky – veď je to ich „chlieb“ a žiaci, tým že je to generácia odchovaná na mobiloch a k nám sa v prevažnej miere hlásia tí, ktorí v tom našli záľubu, si vedia rýchlo s problémami poradiť. U nich máme skôr problémy, že sú až veľmi zdatní a radi využívajú svoje sofistikované vedomosti, podaktorí sa snažia podvádzať na písomkách alebo robiť rôzne „beťariny“ učiteľom, aby im strpčili život, ale darí sa nám ich správanie korigovať.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Potulky za históriou Kysúc: Farský kostol sv. Jakuba Staršieho v Kysuckom Novom Meste Čítajte

Pre učiteľov sme zabezpečili nové notebooky, takže technicky nám nič nebráni, aby on-line vyučovanie bolo na požadovanej úrovni. Problémom je, že pokiaľ sú učitelia v karanténe, nie všetci majú doma dostatočne kvalitné internetové pripojenie, aby im prenosy tzv. nesekali. S tým si poradiť nevieme. Preto títo, pokiaľ je to len trochu možné, učia zo školy, kde máme rýchle optické pripojenie na internet. Školu sme z dôvodov pandémie zatiaľ nezatvorili. Chceme radšej učiť prezenčne, využiť všetky možnosti, aby žiaci do školy chodili, lebo len tak môžu načerpať nielen vedomosti, ale aj potrebné zručnosti pre ich ďalšie povolanie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Striedanie dištančného a prezenčného vyučovania nie je jednoduché, na každý typ hodiny potrebuje učiteľ, ak to chce kvalitne odučiť, inú prípravu, musia tak vykonať oveľa viac práce, ale zvykli si – v tejto situácií nám ani nič iné neostáva. Minulý týždeň sme mali na dištančnom vzdelávaní až 17 tried. Tým, že sa karanténa skracuje na 5 dní, budú sa počty tried v karanténe znižovať. Robíme všetky možné opatrenia, aby nám COVID vo väčšom meradle nezasiahol zamestnancov, lebo v tom prípade by sme boli nútení školu zatvoriť. Aj u nás sa vyskytli prípady, že nám žiaci priniesli právne zdôvodnenie, že prikázaním nosenia rúšok porušujeme ich ľudské práva, ale zatiaľ sa nám darí tieto názory eliminovať.

Život sa však nezastavil, potreba kvalitného vzdelania sa potvrdzuje najmä v dnešnej dobe. Sme v čase, kedy žiaci 9-tych ročníkov uvažujú nad strednou školou. Koľko študentov pre ročník 2022/2023 budete prijímať?

Pre školský rok 2022/2023 sme dostali od zriaďovateľa (Žilinského samosprávneho kraja) plán prijať 190 žiakov do 1. ročníka. Rozmiestnenie pre jednotlivé odbory vidieť z priloženého prehľadu. Oproti minulému roku môžeme prijať naviac o 2 žiakov na inteligentné technológie a o 4 na informačné a sieťové technológie. Radi by sme prijať aj viac, žiadajú to od nás aj zamestnávatelia, ale ak sa majú naplniť plány aj na iných školách musíme sa prispôsobiť.

Mnohé školy pripravujú Deň otvorených dverí online formou. Plánujete aj vy podobnú prezentáciu školy, študijných odborov potenciálnym uchádzačom?

Mali sme on-line deň otvorených dverí 9.12. minulého roku. Budeme mať ešte vo štvrtok 24. 2. 2022. Ak nám to COVID situácia dovolí, zorganizovali by sme ho prezenčne. Radi by sme budúcim stredoškolákom ukázali, ako by sa mohli u nás vzdelávať, aké učebné pomôcky a zariadenia by využívali, ako by ich ovládali alebo naprogramovali a kde všade by to mohli v zamestnaní po ukončení školy využiť.

Sme jednou z najlepšie vybavených stredných škôl v kraji a neustále sa snažíme v spolupráci nielen s regionálnymi zamestnávateľmi, ale aj nadnárodnými spoločnosťami naše školské vzdelávacie programy inovovať a učiť žiakov na zariadeniach, ktoré v mnohých prípadoch ešte len prídu do praxe. To je pre našich žiakov veľkou výhodou, lebo keď o nejaký čas nastúpia na svoje pracoviská vo firmách, budú vedieť s týmito modernými zariadeniami úspešne pracovať. Situácia so šírením pandémie COVID 19 veľmi urýchľuje automatizáciu v priemysle. V rámci uplatnenia priemyselnej revolúcie Industry 4.0 vo výrobe sa menia aj požiadavky na vedomosti zamestnancov a my v spolupráci so zamestnávateľmi, predovšetkým tými nadnárodnými na túto situáciu urýchlene reagujeme, aby naši absolventi boli dobre pripravení a tým veľmi žiadaní.

V prípade, že nebudeme môcť deň tvorených dverí realizovať prezenčne, máme ho pripravený aj formou on-line. Už teraz si záujemcovia môžu pozrieť krátke prezentačné videá o otváraných študijných odboroch na našej stránke www.spsknm.sk. V uvedený deň pripravíme možnosť pripojiť sa cez link na našej stránke do on-line rozhovoru s našimi zamestnancami, ktorí všetkým poskytnú vyčerpávajúce odpovede. Pre každý odbor budeme mať pripravený samostatný kanál.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Desať tipov kam na bežky na Kysuciach Čítajte

Ktoré odbory dnes študenti najviac preferujú?

Najviac žiakov sa nám hlási na IT odbory, predovšetkým na informačné a sieťové technológie, kde záujem trojnásobne prevyšuje naše možnosti i pri relatívne veľkom počte prijatých – až 80. Na inteligentné technológie sa nám hlási až štvornásobne viac žiakov ako môžeme prijať. Je to pochopiteľné, lebo v týchto oblastiach sú najvyššie platy a bezproblémové uplatnenie sa v praxi. Tým, že u nás získajú kvalitné vedomosti i zručnosti a potom takmer všetci idú na vysoké školy, firmy o nich súperia už počas štúdia, aby k nim prišli pracovať. Dávajú im úlohy, čiastočný zárobok, neskôr i podklady a informácie pre diplomové práce lebo snažia si ich zaviazať pre budúcu prácu.

Nie je tajomstvom, že v krajinách EÚ chýba takmer milión informatikov a preto ich je na trhu práce veľký nedostatok. Nie je jednoduché dostať sa ani na štúdium elektrotechniky, či mechatroniky. Tým, že poskytujeme kvalitné vzdelávanie vo všetkých odboroch, je o našich absolventov medzi firmami veľký záujem. Sme školou, ktorá takmer nemá absolventov na úrade práce. Vďaka tomu všetkému sme aj Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre informačné technológie a priemyselnú informatiku. Na konci roka 2022 sme boli Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy opätovne zaradení medzi úspešné stredné odborné školy s veľmi dobrými výsledkami.

Darí sa vašim absolventom v uplatniteľnosti na vysokých školách ši v profesijnom živote?

Podľa štatistík sme najväčším dodávateľom študentov na Žilinskú univerzitu v Žiline (z našej školy je tu viac žiakov ako z niektorého gymnázia). Naši absolventi prichádzajú predovšetkým na fakulty riadenia a informatiky, elektrotechniky a informačných technológií. Pokračujú v štúdiu aj na strojníckej fakulte a na fakultách prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a bezpečnostného inžinierstva.

Časť študentov odchádza do zahraničia, veľa do Čiech na Masarykovu univerzitu v Brne i na VŠB-Technickú univerzitu Ostrava. Na vysoké školy nám hlavne z IT odborov odchádzajú študovať takmer všetci, z ostatných je to 70 až 80% žiakov. So Žilinskou univerzitou riešime spätnú väzbu, aby sme ich čo najlepšie pripravili na štúdium. Majú možnosť prihlásiť sa navyše na predmety cvičenie z matematiky a fyzikálny seminár, ktoré ich lepšie pripravia na ďalšie štúdium týchto predmetov na vysokej škole. Dobré referencie máme aj od firiem, do ktorých nastúpili tí, ktorých nezlákala vysoká škola. Akútny nedostatok vhodných zamestnancov na trhu práce práve v tých odboroch, ktoré sa učia u nás nám pomáha v tom, že firmy si začínajú uvedomovať, že ak chcú mať v budúcich zamestnancoch výborných odborníkov, musia nám s ich výchovou pomôcť. Tak napríklad už teraz programátori firmy Siemens Healthineers učia našich vybraných špičkových druhákov, tretiakov a štvrtákov programovať v jazyku C#, vytvárať mobilné aplikácie a riešiť projekty uplatniteľné v praxi – takto robili napr. aplikácie pre obchodnú sieť LIDL.

Do budúcna rokujeme s viacerými firmami zo Žiliny, aby sa do toho zapojili. Boli by sme radi, aby na škole vzniklo také digitálne centrum, ktoré by riešilo problémy vyučovania v oblasti informačných a komunikačných technológií aj pre základné, či stredné školy v regióne.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Ponúkali aj ubytovanie. Obce na Kysuciach hľadajú pediatrov márne Čítajte

Témou dneška sú aj maturitné skúšky. Podľa slov ministra školstva sa tento rok naozaj uskutočni. Vítate tento krok? V čom je skutočná skúška dospelosti užitočná pre mladých študentov?

Žiaci sa najviac boja externej časti maturitnej skúšky. V predchádzajúcich dvoch rokoch nebola táto, ani interná časť z dôvodu pandémie COVID-19. Je nám všetkým jasné, že dištančným vzdelávaním nemôžu žiaci nadobudnúť toľko vedomostí a zručností ako pri prezenčnej výučbe. Tí, ktorí končia teraz sú tým viac postihnutí ako tí predchádzajúci. Búria sa, prečo by oni mali byť skúšaní. Je nám jasné, že napriek prezenčnému vyučovaniu, ktoré sa teraz snažíme zo všetkých síl zabezpečiť, všetko sa dobehnúť nedá. Verím, že sa k tomu prispôsobí aj úroveň hodnotenia.

Na druhej strane tento krok vítame, lebo sa tým vytvára tlak na žiakov (je i na vyučujúcich), aby sa učili a nehľadali možnosti ako sa poctivému štúdiu vyhnúť, lebo pri distančnom štúdiu je tých spôsobov, ako sa tomu vyhnúť viac. Často nám žiaci chodili príležitostne brigádovať, neraz si pustili počítač a na druhom monitore hrali hru, robili si vlastné „fušky“, lebo si chceli zarobiť a menej času venovali učeniu. Teraz to dobiehajú, lebo na maturite musia preukázať potrebné vedomosti i zručnosti, ak chcú získať vysvedčenie.

Veľa sa dnes hovorí o reformy školstva, poddimenzovaných platoch učiteľov, potrebe vzdelania. Čo na základe vašich skúseností školstvo potrebuje? Na čo by sa mali kompetentní konečne zamerať?

Podľa môjho názoru na reštrukturalizáciu škôl, aby sa v triedach neučilo len pár žiakov. Lebo je to drahé a tým nemáme na platy. Platí to pre všetky typy škôl. Školy zmodernizovať, poriadne zatepliť všetky objekty, aby sa blížili k nízkoenergetickým, resp. pasívnym stavbám. Aby sme tie nie malé peniaze za energie (a od tohto roku čakáme, že si ešte priplatíme) mohli venovať na skvalitnenie psychohygieny v škole a učebné pomôcky. Zvýšiť platy učiteľom, lebo sa nám zdá, že ministerstvo vidí iba Bratislavu, ale skutočnosť je taká, že hlavne stredné odborné školstvo je pred kolapsom. Budeme musieť zatvárať triedy, lebo žiakov, ak nenájdeme náhradné riešenie, možno už na budúci rok nebude mať kto učiť.

Chýbajú nám odborníci – hlavne informatici, programátori, elektrikári, učitelia praxe, na iných školách i učitelia odborného výcviku. Len v našej škole by sme v budúcom roku mali poslať štyroch ľudí do dôchodku, lebo im zo zákona ďalej nemôžeme predlžovať zmluvy a už pre svoj vek i ohrozovanie zdravia ani nechcú učiť. Máme inzeráty všade, kde sa len dá a ľudia sa k nám nehrnú (ani na iné školy). Chceme po nich, aby boli výborní odborníci v svojom odbore, navyše mali aj pedagogické schopnosti, ale môžeme im ponúknuť o 500 až 700 eur menej ako vo firmách a tieto nožnice sa ďalej roztvárajú. Máme smolu, že v odvetviach, z ktorých potrebujeme odborníkov je málo žien a mužov tie iné výhody, ktoré možno práca v školstve ponúka nelákajú.