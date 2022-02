Kysučania vyrazili do Poľska, na potravinách a pohonných hmotách ušetria desiatky eur

Ľudí lákajú nízke ceny.

KYSUCE, POĽSKO. Už v minulom roku predstavovala rastúca inflácia a s ňou súvisiace zdražovanie finančnú záťaž pre všetky slovenské domácnosti. Ceny rastú aj po novom roku a peňaženky prevetrajú aj položky, za ktoré doteraz nebolo nutné si príliš priplácať. Výrazné zdražovanie pozorujeme aj pri nákupe potravín.

Slabá poľská mena a od 1. februára nulová DPH na potraviny či znížená DPH na naftu a benzín zvýhodňuje nákupy Slovákov v poľskom pohraničí, ktorí vyrážajú k severnému susedovi na nákupy ešte vo väčšom počte než doteraz.

Lákajú nízke ceny

Redakcia MY sa vybrala do Poľska porovnať ceny potravín a pohonných hmôt, na ktoré poľský kabinet znížil daň z pridanej hodnoty. Po príchode do obce Milówka stáli na parkovisku okrem poľských vozidiel aj autá s čadčianskymi či námestovskými "ešpézetkami".

Pre porovnanie cien sme vybrali jedenásť potravín. (zdroj: Pavol Stolárik)

Ročne ušetrí stovky eur

Jozef, otec dvojročnej dcéry Margarétky, chodí do Poľska nakupovať pravidelne. Podľa jeho slov mu to ročne ušetrí stovky eur.

S rodinou sem jazdí aj kvôli jedlu pre malú. Kaše tam vyjdú lacno, do košíka nakladá aj mlieko a mäso, kvalitné syry, údeninu či čerstvé morské ryby.