Chcel ho Ajax aj Bayern, zo zázračného dieťaťa večný smoliar. Čo je dnes so žilinským Messim?

S áčkom MŠK trénoval už v kategórii u14.

Keď máte 13 rokov a o vaše služby sa zaujíma najlepší klub sveta či prejaví interes najlepšia akadémia na zemeguli, musíte snívať vo veľkom alebo mať poriadne veľký sen. Alebo byť lepší, než samotný sen.

„Ten chlapec je z inej planéty,“ vravievali nechápavo, no užívajúc si futbal ako z učebnice tréneri, protihráči i rodičia v hľadisku vždy, keď sa Patrik Jakubík s dresom po kolená čo i len dotkol lopty. A jeho futbalové umenie obletelo svet.

Najlepší, kde prišiel a najlepší, kde prišli

Futbal stretol, keď mal 6 a otec ho vzal na ihrisko. Nastúpil do prípravky v Kysuckom Novom Meste, no ledva si tam stihol uviazať šnúrku na kopačke. Jasne vynikal, a tak ho poslali do Juventusu Závodie. No ani tam sa pôsobenie veľmi nerozostlalo, vedenie ho po 2 mesiacoch presunulo do MŠK Žiliny. Na rovinu povedané - už ho nemali čo naučiť.

„Nastúpil som ku kategórii U7 a spočiatku sa aklimatizoval, bola to zrazu iná úroveň. Chalani boli lepší, no po roku som sa prepracoval medzi najlepších a tam sa snažil udržať,“ spomenul si na začiatky medzi šošonmi Patrik Jakubík. A nie len, že sa držal medzi najlepšími, mladučký futbalista bol niekde úplne inde, futbalového nadania mal zhora nadeleného na rozdávanie.

V najlepšej akadémii na Slovensku sa ligové prvenstvo atakuje rok čo rok, inak tomu nebolo ani pri ročníku 2003. Tréningový dôraz na pozičné schopnosti a silu na lopte sa s veľavravnou odozvou prenášal do zápasov. Problémy v súťaži nenarobila ani o rok či dva staršia konkurencia, majstrovské tituly pribúdali a o šikovných deťoch, ktoré to s loptou fakt vedia, rozprávali po celom Slovensku. No jedného spomínali predsa len častejšie. „Extratrieda, má v sebe niečo jedinečné, to iní nemajú,“ hodnotili tréneri zo všetkých kútov krajiny.

Talenty z pod Dubňa pravidelne navštevujú prestížne turnaje po celom svete, často čelia mládežníckym tímom najlepších klubov planéty. Kúzelník z Kysuckého Nového Mesta od kategórie U9 po U12, teda za 4 sezóny, pozbieral štrnásť ocenení pre najlepšieho hráča turnaja, podmanil si mestá ako Brno, Budapešť, Ľubľanu, Donovaly, Žilinu, Liptovský Mikuláš či Handlovú. To všetko aj v konkurencii Interu Miláno, Fulhamu, Tottenhamu, Borussie Mönchengladbach, Salzburgu či Schalke.

AJ TOTO SA DOZVIETE - ktorý veľkoklub okrem Bayernu a Ajaxu mal o jeho služby záujem - aké boli akadémie najlepších tímov na svete oproti Žilinskej - čím bol výnimočný v Mníchove - s ktorými, dnes už svetovými hviezdami trénoval - prečo zotrval pod Dubňom - čo sa s ním stalo potom, čím všetkým si prešiel a prečo je o mene Jakubík počuť menej - prečo sa nikdy nevzdá - aké sú jeho plány do najbližšej sezóny i nasledujúcich rokov

Pridal aj titul najlepšieho hráča halovej ligy v sezóne 2012/13 a ocenenie Športový talent Kysuckého Nového Mesta za rok 2012. Bol nominovaný do E.ON Dream tímu aj All Stars výberu turnaja v Opave. V roku 2014 získal cenu pre Najlepšieho športovca Kysuckého Nového Mesta a pridal ďalšie diplomy ako najlepší strelec či žonglér. Nikoho neprekvapilo, keď sa ocitol v reprezentačnej nominácii na medzištátny duel s Poľskom.

Výnimočný aj v Bayerne – žilinský Messi

V máji 2016 bol zvolený za najlepšieho mládežníckeho hráča Žiliny a za odmenu absolvoval tréning s áčkom. Ako 13-ročný mohol nahliadnuť tam, kde sa väčšina jeho spoluhráčov nikdy nedostane. Pod dozorom Adriána Guľu dostal možnosť prihrať Maboukovi, Bénesovi, Díazovi, Škvarkovi či vystreliť na Le Gianga. Vzrastom nevýrazný, no futbalovými zdatnosťami výnimočný si vyslúžil prezývku žilinský Messi.