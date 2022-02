Slováci atakujú poľské benzínky, nastupujú kontroly na hraniciach

Okrem bežnej nádrže vlastného auta si môžete zaplatenia dane natankovať len 10 litrovú bandasku.

Kysučania tankujú lacné palivá do čohokoľvek. (Zdroj: Pavol Stolárik, Martin Pavelek)

KYSUCE. Nižšie ceny pohonných látok za našou severnou hranicou lákajú už vyše týždňa mnohých Kysučanov, aby sa vybrali na benzínku do Poľska a ušetrili tak na benzíne a nafte nemalé peniaze.

Na poľských pumpách je teda vidieť rady motoristov so slovenskými evidenčnými číslami, ktorí okrem nádrže vlastného auta napĺňajú rôzne bandasky a kanistre stovkami litrov paliva, čo je v rozopre s právom Európskej únie a tiež veľmi nebezpečné.

Pozor na spotrebnú daň

Ľudia by však nemali zabúdať na dodržiavanie zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov, ku ktorým patrí aj nafta a benzín. Finančná správa upozorňuje, že okrem natankovania do bežnej nádrže vlastného auta si môže vodič na súkromné účely bez vzniku daňovej povinnosti na území Slovenska natankovať pohonné látky ešte do jednej prenosnej nádrže maximálneho objemu 10 litrov.

"Sme v únii, v Schengene, doteraz som o ničom takom nepočul, zrazu to vytiahli, keď Poliaci znížili ceny. Prečo by som nešiel sem, keď je to tu lacnejšie? Na Slovensku je dražoba a takto dokážem aspoň niečo ušetriť," rozčuľuje sa starší pán s čadčianskou ŠPZ, keď ho upozorňujeme na obmedzenie dovozu paliva.

"Veď nech ma skontrolujú, nič im nezaplatím, už nás aj tak dosť ožobračujú, mali by si radšej brať príklad, veď 30 centov za liter nafty a skoro pol eura na benzíne oproti cenám na Slovensku je rozdiel aj pri 50-litrovej nádrži," dodáva krútiac hlavou.

Porovnanie cien pohonných hmôt v Poľsku a na Slovensku (zdroj: Pavol Stolárik)

Len nádrž plus 10 litrov

Tankovanie pohonných látok na súkromné účely v zahraničí má svoje pravidlá. Hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská však uvádza, že v prípade, ak sa chcú občania pri návrate na územie Slovenska vyhnúť daňovej povinnosti, musia dbať na objem litrov, ktoré si v zahraničí natankujú.

"Daňová povinnosť pri preprave pohonných látok z iného členského štátu EÚ na území Slovenska fyzickou osobou na súkromné účely nevzniká len z množstva pohonných látok, ktoré sa nachádzajú v bežnej výrobcom pevne zabudovanej nádrži dopravného prostriedku a v jednej prenosnej nádrži do objemu 10 litrov vrátane," vysvetľuje Rybanská a dodáva, že v prípade natankovania väčšieho množstva je povinná vypočítať si spotrebnú daň s použitím aktuálnej sadzby spotrebnej dane, bezodkladne podať colnému úradu daňové priznanie a zaplatiť spotrebnú daň.