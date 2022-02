Za ľudské práva politických väzňov bojujú perom

Stredoškoláci z Kysúc sa zapojili do najväčšej ľudskoprávnej kampane na svete.

KYSUCE: Predstavte si, že by ste boli väzení alebo by vás nespravodlivo trestne stíhali a dostali by ste tisícky listov, v ktorých vám celkom cudzí ľudia vyjadrujú podporu. Alebo by ste sa dozvedeli, že ľudia z celého sveta stoja pri Vás vo Vašom boji za spravodlivosť pre zavraždeného člena rodiny.

Následne by ste zistili, že úrad alebo prokuratúra, ktoré vás nespravodlivo stíhajú či inak porušujú vaše práva, sú už týždne doslova zaplavené petíciami a listami, v ktorých ľudia žiadajú spravodlivosť pre vás. Nádej, ktorú takéto správy prinášajú, je takmer nepredstaviteľná. Nádej od človeka, ktorý vo vás verí. To je to, čo skutočné listy dokážu. Do kampane Napíš list pre ľudské práva sa zapojili aj žiaci Obchodnej akadémie Dušana Metoda Janotu v Čadci.

“ Pero je silnejšie ako meč. „ Edward Bulwer-Lytton

List napísal aj štvrták z Obchodnej akadémie v Čadci Roman Kubošník. Bol adresovaný politickému väzňovi z Bieloruska Mikitovi Zalatarovi, ktorý bol odsúdený na 5 rokov väzenia v nápravnovýchovnej kolónii za násilie proti dôstojníkovi pre vnútorné záležitosti, nezákonné konanie s horľavými látkami a organizovanie masových nepokojov. Tínedžera zadržali 11. augusta 2020. Podľa verzie vyšetrovateľov hádzal na armádu zápalné fľaše.

"Sledujem situáciu v Bielorusku. Príbeh Mikitu, ktorý trpí epilepsiou, ma oslovil. Veď je to chlapec v našom veku. Jediné, čo urobil je to, že bol v nesprávanom čase na nesprávnom mieste. Systém ho použil ako obetného baránka. Toto by sa nemalo stávať, tak som sa aspoň týmto listom pokúsil mu pomôcť. Ak sa to k nemu dostane, minimálne mu to zlepší náladu. Ak tých listov bude veľa, vyvinie to nátlak na bieloruskú vládu, aby s tým niečo urobila," hovorí študent Roman.

Žiaci obchodnej akadémie v Čadci napísali 47 listov. (zdroj: archív autora)

Maratón písania listov, je najväčšie svetové podujatie v oblasti ľudských práv, na ktorom sa stretávajú milióny ľudí na celom svete, aby chránili práva iných.

Začalo sa to, keď skupina aktivistov v Poľsku usporiadala 24-hodinový maratón písania listov, pričom dňom i nocou písali listy v mene ľudí, ktorých práva boli porušené. O dvadsať rokov neskôr sa z toho stala najväčšia kampaň, kde sa ľudia stretávajú, aby chránili ľudské práva ohrozených ľudí.