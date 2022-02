Snehová nádielka ohrozila historické drevenice vo Vychylovke

Vrstva snehu na strechách dosahovala aj 80 centimetrov.

VYCHYLOVKA. Takmer jeden a pol metra snehu v uplynulých dňoch potrápilo nielen pracovníkov skanzenu vo Vychylovke, ale aj 200-ročné drevenice. Celkovo ich je tridsaťštyri a na odstraňovaní snehu z ich striech sa podieľali zamestnanci Múzea kysuckej dediny, Kysuckého múzea v Čadci a Historickej lesnej úvraťovej železnice. Ako uviedla hovorkyňa múzea Miroslava Jančulová, vďaka včasnému zásahu nespôsobila nádielka žiadne škody na majetku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pri prácach pomáhal tiež Adam Buchta, historik a správca depozitára Kysuckého múzea v Čadci. Pri práci v múzeu musí byť podľa neho človek flexibilný.

„V slovenských múzeách je dlhá tradícia robiť veci svojpomocne, pretože je to často finančne náročné. V skanzene to nie je o technike, musí sa to urobiť ručne. Takže kolegovia prídu a pomáhajú vždy, keď sa stane nejaká kalamita. Buď snehová alebo povodne, ktoré tu mávame."

Drevenice ostali nepoškodené

Podľa slov hovorkyne drevenice, ktoré na svojom mieste stoja už približne dvesto rokov, sneh nepoškodil.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Slováci atakujú poľské benzínky, nastupujú kontroly na hraniciach Čítajte

„Nakoľko v uplynulých dňoch výdatne snežilo, vrstva snehu na strechách dosahovala aj 80 cm. Preto bolo potrebné zhadzovať zo šindľových striech masy snehu, aby nedošlo k ich poškodeniu či zboreniu krovov. Pracovná náplň na najbližšie dni je teda istá a vôbec nemenná. Zhadzovanie snehu zo šindľových striech, úprava chodníkov a okolia jednotlivých objektov. Keďže je areál skanzenu s plochou rozsiahly, má 42 hektárov a spolu až 34 objektov, práce pri odstraňovaní snehu je neúrekom.“

Na sneh najmä lopaty a ľudská sila