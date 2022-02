Do brány zamieril po výmene dresov. Marek Teplan dúfa v jarnú ligovú premiéru

Mladík z Čierneho verí, že v roku 2022 dostane šancu v A tíme MŠK Žilina.

S brankárskou tradíciou začal dedko Jozef Padyšák, otec Marek Teplan stál v bráne piatoligistov, no a 19-ročný Marek zdedil okrem mena aj futbalové vlohy.

Už v tínedžerskom veku zažil premiéru v druhej najvyššej slovenskej súťaži a má namierené ešte vyššie.

Výmena dresov priniesla výmenu pozícií

Bratia Marek a Juraj Teplanovci sú v tunajšom regióne ojedinelým zjavom. Futbalové dvojičky z Čierneho prerazili do veľkého futbalu, pritom sú vo veku 19 rokov obaja ešte len na štarte svojich futbalových kariér. Z jedného je brankár, z druhého stredný záložník. Na začiatku však bolo všetko naopak.

„Dá sa povedať, že k futbalu nás priviedol otec. On chytával, ale len na regionálnej úrovni, za Čierne, Skalité či Staškov. Ako malí sme si s ním často kopávali,“ spomína Marek Teplan, v súčasnosti člen MŠK Žilina.

„S bratom sme to však spočiatku mali naopak. Ja som chcel byť hráčom, on brankárom. Ja som mal dres Beckhama, on zas brankársky dres Casillasa. Jedného dňa sme si vymenili dresy a odvtedy nám to zostalo.“

Začínali v prípravke v Čadci. Keď mali 11 rokov, prišla možnosť vyskúšať si futbal u žltozelených. Tréningovo sa presunuli do Žiliny, kvôli škole však zostali hráčmi Čadce. Až v polovici ôsmeho ročníka prišiel Marekov prestup pod Dubeň.

„Študujem na čadčianskom gymnáziu. Škola mi veľmi vychádza v ústrety, keď mám tréning či zápas, uvoľní ma z vyučovania. Na druhej strane, keď potrebujem ísť do školy, takisto aj z klubu ma pustia. Jedna aj druhá strana mi takto pomáhajú, za čo som vďačný,“ hovorí nádejný maturant.

Pri dvojfázových tréningových dňoch odchádza z domu o šiestej. Vlakom sa presúva do Žiliny, o ôsmej absolvuje tímové raňajky a medzi dvoma tréningami sa učí. Večer, keď príde domov, už len doháňa školské povinnosti a trávi čas s rodinou.