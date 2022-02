Pri úraze dievčatka na svahu v Makove zasahovali leteckí záchranári

Dievčatko si po zrážke s ďalším lyžiarom poranilo hlavu, muselo rýchlo do nemocnice.

KYSUCE. Záchranársky vrtuľník zo Žiliny bol v nedeľu popoludní privolaný nad obec Makov (okres Čadca), odkiaľ bol hlásený úraz dieťaťa po strete s ďalším lyžiarom. 11 ročná pacientka z Českej republiky s poranila hlavu a musela urýchnlene do nemocnice.

Hovorkyňa AIR - Transport Europe Zuzana Hopjaková informovala, že pilot vrtuľníka pristál na priamo na svahu zjazdovky v stredisku, kde sa úraz stal.

"Záchranári si malú pacientku prevzali do svojej starostlivosti a s podozrením na otras mozgu bola transportovaná do UN v Martine, kde ju odovzdali do starostlivosti lekárov na urgentnom príjme," dodala.

