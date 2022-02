Má štyridsať a stále aktívne hráva. Dušan Frolo regeneruje vo wellness alebo pri kávičke

S Podvysokou avizuje na jar útok na vrchné poschodia tabuľky.

Dušan Frolo patrí k najskúsenejším hráčom nielen TJ Slovan Podvysoká, ale celej šiestej ligy. Ostrieľaný matador napriek štyrom krížikom na chrbte stále patrí k oporám svojho tímu. Vodca na ihrisku i mimo neho odovzdáva v každom zápase maximum. Mladších spoluhráčov vedie, usmerňuje, občas pokarhá. A tí ho ako jeho žiaci počúvnu, hoci občasné podpichnutie musí z času na čas prijať.

„Vzťah s mladšími spoluhráčmi mám dobrý, priateľský. Doťahovačky sú, boli a aj budú, ale vždy sú v rámci normy. Vekový rozdiel riešim skôr v rovine mojich doterajších hráčskych skúseností. Inak sa cítim v pohode v prítomnosti mladších,“ povedal na úvod Frolo. Na otázku, či majú mladíci pred nim rešpekt, odpovedá diplomaticky. „Myslím si, že rešpekt voči mne je primeraný. Niekedy je potrebné ich usmerniť, čo padne na úrodnú pôdu. Ale vždy sa snažím byť voči chlapcom priateľský.“

Vďačí rodine a manželke

Opora Podvysokej sa pohybuje vo vrcholovom futbale dlhé roky. Za svojou výkonnosťou nehľadá len lásku k športu, ale aj rodinné zázemie. „V prvom rade musím spomenúť moju rodinu a manželku, ktorá má podporuje. Bez toho by to nešlo. V druhom rade som, vďakabohu, zdravý. Vyhýbali sa mi zranenia, mám podporu zo zamestnania a stále mám priestor, čo sa týka tímu. Ide o súhru všetkých okolností a v neposlednom rade je to stále o mojom chcení hrať,“ rozhovoril sa Frolo, pričom spomenul aj ďalší, veľmi dôležitý dôvod, bez ktorého nie je možné športovať. „Futbal milujem odmalička. A táto láska mi vydržala až doteraz.“