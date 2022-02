Vzhľadom na opatrenia bol štart individuálny.

I počas zimných mesiacov sa obec Vysoká nad Kysucou, v spolupráci s ochotnými dobrovoľníkmi, snaží vytvárať možnosti na pohyb a športovanie v podobe prírodnej ľadovej plochy a, samozrejme, bežkárskych okruhov.

Skutočnosť, že katastrom obce prechádza i Beskydsko-Javornícka magistrála, viedla pred desiatimi rokmi k vzniku nápadu každoročne organizovať nočný prechod hrebeňom Javorníkov na bežkách. V priebehu rokov sa podujatie postupne rozrástlo i o tzv. peších účastníkov.

Vysocká nočná stopa, ktorá nesie meno už zosnulého aktívneho vysockého športovca, zanieteného hasiča a dobrosrdečného človeka Milana Dormana, sa konala po ročnej „covidovej“ prestávke v sobotu 12. februára 2022 a zaknihovala tak v poradí už svoj IX. ročník.

Vzhľadom na stále platné protipandemické opatrenia bol štart od penziónu U Cipára individuálny a účastníci sa postupne na trať vydávali po registrácii od 16.00 hod. až do 17.00 hod. samostatne alebo po malých rodinných skupinkách.

I tento rok trasa smerovala z miestnej časti Semeteš cez osady U Solíkov, U Šupíkov na Vrchrieku. Tu sa po malom občerstvení trasy pre bežkárov a peších rozišli.

Peší účastníci pokračovali cez Žilinčárovce až na štátnu cestu k Arnoldu a potom cez Široký most a Starú cestu do cieľa na Nižnom Kelčove. Bežkári smerovali po lesnej ceste ponad Jedľovník, Zadnú Šatinu, Prednú Šatinu a Škradné až do cieľa, ktorým bolo už tradične Pohostinstvo Milan Lajčák na Nižnom Kelčove. Dôležité však je, že všetkých 154 registrovaných účastníkov dorazilo po nočnom dobrodružstve do cieľa bezpečne a v zdraví, i keď unavených.

Podujatie Vysocká nočná stopa – Memoriál Milana Dormana bolo v tomto kalendárnom roku premiérovo zaradené do projektu Kysucké športové hry – zima 2022 a každý účastník bude zaradený do záverečného losovania o zaujímavé ceny.

Poďakovanie za organizáciu podujatia a prípravu trate patrí rodine Dormanovej, obci Vysoká nad Kysucou, DHZ Vysoká nad Kysucou, Miroslavovi Zemanovi, Jánovi Varechovi, Antonovi Jantošovi, Pavlovi Jantošovi, Mirovi a Milanovi Dormanovcom, Ivanovi Pavelkovi, Jánovi Zemanovi, Jánovi Kováčikovi, pánovi Stanislavovi Arendášovi a pánovi Milanovi Lajčákovi za vynikajúce občerstvenie, Betke Varechovej za osviežujúci čaj v dvoch verziách – pre deti a pre dospelých a všetkým ochotným dobrovoľníkom, ktorých zásluhou možno IX. ročník Vysockej nočnej stopy – Memoriálu Milana Dormana vyhlásiť za úspešný.