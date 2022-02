Najväčšiu lavičku pre zaľúbených nájdete na Kysuciach

Na Slovensku sú megalavičky, vďaka ktorým sa aj dospelí cítia ako deti.

KYSUCE. Lavičky sú ako stvorené na oddych a namiesto kresla sú dostatočne veľké na to, aby ste si na ne mohli sadnúť spoločne so svojou láskou, s jedným alebo viacerými priateľmi. Tá na Kysuciach je raritou, pretože svojimi gigantickými rozmermi, dĺžkou nad päť metrov a výškou tri metre, je najväčšia na Slovensku. Ako by bola určená pre obra z rozprávky o Jackovi a zázračnej fazuli.

"Sedíte na lavičke a pýtate sa sami seba, prečo som taký malý? Často berieme veci ako samozrejmosť a myslíme si, že sme nad všetkým, všetko dokážeme riadiť. Na tejto lavičke si taký veľký nepripadám," hovorí 26-ročný Patrik, ktorý prišiel k lavičke na sviatok svätého Valentína so svojou snúbenicou Andreou.

Späť do detstva

Ak k nej prídete bližšie, vyšplháte sa a nasadnete, budete sa cítiť maličký, ako trpaslík vo veľkom svete. Veď sedieť vo výške a nedotýkať sa nohami zeme je silný pocit, pretože vás to skutočne vráti späť do detstva a na všetko okolo získate pohľad z úplne novej perspektívy.

Aj keď je zatiaľ obria lavička pre zaľúbených dočasne umiestnená priamo v obci Skalité, už teraz si našla mnoho priaznivcov. Veď ako tvrdí drevený nápis vyrezaný do operadla lavičky, pravá láska trvá večne.

"Nevedeli sme, aký ošiaľ to v našej obci spôsobí. Možno to bude tým, že je deň zaľúbených. Zaznamenali sme veľmi veľa párov, ktorí sa prišli na lavičke odfotiť. Ale našim plánom je ihneď, ako to podmienky dovolia, umiestniť ju na vrch Troják (Kykuľa 845 m n. m.) nad našou obcou, kde by bola prístupná verejnosti. Odtiaľ sa môžu nielen zaľúbení pokochať úžasnými výhľadmi, ale aj rodinky s deťmi, turisti a všetci návštevníci obce. Tešíme sa z toho a veríme, že to miesto bude vyhľadávané a využívané," hovorí starosta obce Skalité Jozef Cech.

Pravá láska trvá večne (zdroj: archív autora)

Tip na výlet na Kysuciach

Obria lavička s výhľadmi na tri štáty

Neprehliadnuteľná lavička sa teda stane atrakciou a bude zdobiť obľúbené turistické miesto na Trojmedzí, hranici medzi Slovenskom, Poľskom a Českou republikou. Ak by teda mal cestu cez Trojmedzie obor, bude si mať kde oddýchnuť.