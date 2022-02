Zapojil manželku a vysmiali ho, zakape Dunajov? Do Rudiny otec a syn, v Lodne majú päť prvákov

Povina hlási ďalšie posily, futbalovej mládeži na Dolných Kysuciach zaštekal strážny pes

„Siedma liga? Pána, však tam chlapov menia za zemiaky, potom v šenku pri čapovanom potrasú rukami a prestup hotový.“ Prales, zdá sa na oko, no nešijú vždy z poslednej nite. Veď Ščambu kúpil Vadičov pred troma rokmi za tisíc eur, ale to je iná pesnička, dnes v Povine lape postup. A to dedina vzkriesila futbal v lete!

Článok pokračuje pod video reklamou

Na chrbát im duje najlepší útok z Klokočova a béčko Makova, na to, že funguje ako „rezerva“, pozbieralo čo sa dalo. Ale Javorník mal futbalistov vždy, Kaštan strelil len za žiakov 100 gólov, Pavlík je kapitán mládežníckej reprezentácie a talent či dva sa pritrafia každú sezónu.

Z Rudiny súperi body nenosia a čo bude s futbalovou mládežou v Lodne, keď tam do prvého ročníka základnej školy nastúpilo päť detí? Rozpočet majú mizivý, „z toho sa futbal ani nedá urobiť,“ smial sa jeden primátor.

Čítajte príbeh o chlapcovi, ktorý veriť nikdy neprestal

Čítajte príbeh o chlapcovi, ktorý veriť nikdy neprestal Chcel ho Ajax aj Bayern, zo zázračného dieťaťa večný smoliar. Čo je dnes so žilinským Messim? Čítajte

Pod kameňolomom hrali minulý rok bez brankára a kde sa podela strelecká forma vyše sto gólového Kmecza? A Dunajov? Tam majú chlapi astmu – kašlú na to. Tréner zapájal do futbalu manželku i dával vlastné peniaze, musel prosiť, nech sa hráči pred zápasom nespijú do nemoty. A za to všetko ešte dostal výsmech od rozhodcu.

A koľko stojí taký transfer v „pralesnej“ súťaži?

AJ TOTO SA DOZVIETE - ktorí hráči tvoria nové duo Poviny, kto odchádza a pre koho ročník pravdepodobne skončil - ktorí hráči z Makovského béčka vystrelili a majú blízko k áčku a kto by káder mohol rozšíriť - aké priezvisko sa skrýva za dvojicou otec - syn v Rudine a prečo Číčalovci ohlásili finiš - kto bude na jar chytať v Snežnici, ktorú oporu dlhodobo trápi koleno, prečo sa Kmecz vyparil zo streleckej listiny a čo plánujú rekonštruovať - ako to bude s mládežou v Lodne - ktorý dočasný kouč si opäť obuje kopačky - aká je situácia v Dunajove - slovami znechuteného trénera - kde minuli celý rozpočet a kto púšťa hráčov zadarmo - ktorá obec prihlási žiakov a kde by chceli rekonštruovať tribúnu A oveľa viac...

Veľa otázok a MY prinášame veľa odpovedí o šiestich celkoch 7. ligy, na koľko sa Klokočov odmietol vyjadriť.

V obci vládne nefalšovaná eufória

Písali v lete Kysucké noviny, keď Povina napchatá radosťou ohlásila futbalovú obrodu. A jasot je čoraz plnší, bodaj by nie, veď zakopli len raz a dobiedzajú vyššiu súťaž. Začiatkom februára sa zbehli v telocvični, ba už hlásia posily.