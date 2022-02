Kysučania zažívajú atmosféru olympijských športov na vlastnej koži

Zjazdové lyžovanie, sánkovanie, hokej aj beh na lyžiach pod záštitou olympionikov Miloša Romana a Jozefa Ninisa.

KYSUCE: Utorkový večer prilákal do strediska SKI Makov viac ako tristo fanúšikov zjazdového lyžovania. Na vlastnej koži si mohla takmer stovka z nich vyskúšať, ako sa na svahu cíti olympijská víťazka Petra Vlhová, postaviť sa na štart, absolvovať preteky v obrovskom slalome a prevziať si víťaznú trofej.

Súťažili deti aj dospelí

Na svah prišlo povzbudzovať množstvo ľudí, ktorí vytvorili úžasnú atmosféru. Skvelo upravenú zjazdovku si užil aj starý lyžiarsky harcovník Janko Bogáň z Makova. Pomedzi brány uháňal ako profesionál, no na víťazstvo mu to predsa len nestačilo.

"Tieto preteky v obráku mi pripomenuli moju mladosť, keď som aj ja lyžoval súťažne. Bola to pre mňa radosť byť s priateľmi, užiť si tú atmosféru, no hlavne si opäť zalyžovať. Z druhého miesta majú radosť najmä decká, ktoré ma hlasno povzbudzovali. Bral som to hlavne ako zábavu, neriešil som, či budem prvý alebo posledný. Ale ak to usporiadatelia zorganizujú aj v budúcom roku, určite prídem opäť a skúsim zabojovať o víťazstvo," brúsil si zuby lyžiar.

Z umiestnenia Janka Bogáňa mali radosť najmä deti z rodiny. (zdroj: Pavol Stolárik)

Preteky lyžiarov amatérov sú druhou časťou projektu Kysucké športové dni - zima 2022. Jeho úlohou je popularizovať zimné športy, zvýšiť o ne záujem, inšpirovať Kysučanov, ale aj širokú verejnosť k pohybu a budovaniu imunity a v neposlednom rade samozrejme spájať športovú komunitu nielen na Kysuciach. Úspešné amatérske športové podujatie pre celé rodiny týmto vstúpilo do svojho prvého ročníka aj na snehu.

Kysucké športové dni aj na snehu

S myšlienkou Kysuckých športových dní prišiel počas minulého leta Tomáš Urbaník. Už vtedy malo podujatie veľký úspech, keďže sa do neho zapojili mnohé osobnosti Kysuckého športu ako napríklad člen svetovej TOP 10 vo workoute Dominik Klimek, dvojnásobná majsterka Slovenska v beach volejbale Janka Šimanicová či čerstvý majster Európy vo vzpieraní v kategórii U17 v trhu Vlado Macura.

"Osobne som veľmi šťastný, že sa spojili ochotní a schopní ľudia a priatelia kysuckého športu z Vysokej nad Kysucou, SKI Makova, o. z. Čadečka v pohybe, MM arény, Olympijského klubu Kysúc aj oddielu Biatlonu na Skalitom a pomohli odštartovať nový projekt ktorý sa verím bude v budúcnosti rozširovať. Veľká vďaka patrí našim olympionikom, Jozefovi Ninisovi a Milošovi Romanovi, ktorí sa vďačne a veľmi ochotne podujali projekt zobrať pod svoju záštitu. Aby sme pridali niečo k športovaniu a dobrému pocitu z pohybu, každý, kto sa zúčastní na podujatiach Kysuckých športových dní – zima 2022 bude zaradený do žrebovania o pekné ceny," povedal autor myšlienky Tomáš Urbaník.

Neoceniteľná pomoc dobrovoľníkov

Preteky v stredisku SKI Makov s vynikajúcou širokou zjazdovkou sa podarilo zorganizovať aj vďaka ochote tamojších prevádzkovateľov na čele s riaditeľom strediska Jozefom Pavlíkom. Veď podieľať sa na organizácii takéhoto masového amatérskeho podujatia nie je najjednoduchšia úloha. 95 pretekárov si vyskúšalo profesionálne postavenú 500-metrovú trať a museli v obrovskom slalome obísť všetkých 20 bránok.

"V týchto dňoch prebieha olympiáda, tak sme sa aj mi pridali k takým malým zimným olympijským hrám Kysúc. Trať sa nám podarilo pripraviť spolu s MB ski clubom Žilina a dobrovoľníkmi Martinom Bugáňom, Veronikou Bugáňovou, Elenou Rusňákovou a mnohými ďalšími, ktorých pomoc si veľmi ceníme. Ako vidíte, SKI Makov je ideálne miesto nielen na dovolenku ale lyžiarske preteky. Chceli sme, aby sa všetci účastníci dobre zabavili, zasúťažili si a odniesli si domov množstvo cien ale hlavne dobrý pocit," vyjadril sa Jožo Pavlík.

V príhovore Jozef Pavlík poďakoval všetkým dobrovoľníkom. (zdroj: Pavol Stolárik)

V Makove započali tradíciu

Trate sa nezľakli mladší či starší žiaci, no pred svojimi ratolesťami sa nenechali zahanbiť ani mamičky a oteckovia, ktorí tiež predviedli bravúrne výkony. Starosta obce Makov Martin Pavlík hodnotí večerné preteky ako veľmi vydarené.

"Teší ma, že sa tu strelo množstvo mládeže. Našim cieľom je dostať ich aspoň na chvíľu od počítačov, televízorov a mobilov na športoviská a do prírody. Budeme sa snažiť, aby sa tieto preteky stali v našej obci tradíciou. Už v minulosti sme mali myšlienku usporiadať podobné aktivity pre rodiny s deťmi, no pokazilo nám to počasie, neskôr aj pandémia koronavírusu so zákazom vychádzania a zatvorenými športovými areálmi. Je to pre nás povzbudením, aby sme tieto preteky dobre načasovali," vysvetlil starosta Makova.

Lyžiarske preteky v Makove - medailisti Dievčatá do 12 rokov : 1. mesto: Sofia Muráňová, 2. miesto: , 3. miesto: Kristína Rúžičková Chlapci do 12 rokov: 1.miesto: Martin Hriváň, 2. miesto: Jakub Zajac, 3. miesto: Ladislav Dodek Dievčatá do 15 rokov: 1. miesto: Andrea Babuljaková, 2. miesto Adela Krchová, 3. miesto: Alexandra Horecká Chlapci do 15 rokov: 1. miesto: Jakub Martinec, 2. miesto: Oliver Pavelka, 3. miesto: Andrej Litvík Ženy: 1. miesto: Zuzana Sardošová, 2. miesto: Júlia Šusteková, 3.miesto: Janka Adamcová Muži: 1. miesto: Vladimír Válek, 2. miesto: Janko Bogáň, 3. miesto: Jakub Ďatko

Hry pokračujú športovým víkendom s hokejom aj sánkovačkou v maskách.

Kým vrcholí olympijský hokejový turnaj v čínskom Pekingu a Slovenská reprezentácia ide bojovať o medaily, na Kysuciach si budeme môcť naživo vychutnať turnajovú atmosféru budúci víkend v MM ARÉNA Krásno nad Kysucou.

"V sobotu 26. februára sa bude konať 1. hokejový turnaj roka. Akú formu účasti zvolíte, necháme na vás. Počet mužstiev je však obmedzený a preto ak máte chuť hrať, zastavte sa v MM Aréne, alebo napíšte manažérovi turnaja Michalovi Martykánovi čo najskôr. Ak máte chuť fandiť, miesta budeme mať dosť," informoval Tomáš Urbaník a dodal, že športuchtiví Kysučania súbežne budú môcť naberať kondíciu a byť súčasťou projektu na bežkárskom okruhu v Čadečke.

"Občianske združenie Čadečka v pohybe pravidelne upravuje svoju trať a vy sa tam môžete vybrať a neformálne, no veríme, že s nasadením odbežkovať svojich pár kilometrov. Záverečné podujatie Zimných olympijských dní – zima 2022 a veríme, že sladká čerešnička na diétnej torte bude v nedeľu, 27. februára v Skalitom. Klub biatlonu Skalité a obec Skalité pripravuje pre návštevníkov originálny Zimný športový deň. Počas neho sa uskutoční „Skalická bežka“ alebo „Sánkovačka v maskách“ Všetko má začať v obedňajších hodinách v SKI Skalité Serafínov," uzavrel Urbaník.