Posvietili sme si na reorganizáciu: Kto bude hrať v ktorej lige a aké zmeny prinesie?

Obmeny v slovenskom futbale sľubujú aj početné kysucké zastúpenia

Snáď sa po reorganizácii naplnia aj tribúny. Minimálne tak, ako na snímke. (Zdroj: MY Orava)

Veľa sa v poslednom čase hovorí o najnovšom prekopaní súťaži, ktoré má so sebou priniesť tohtoročná reorganizácia.

Ľudia prichádzajú s rôznymi špekuláciami o tom, ako sa prerozdelia súťaže, koľko tímov bude v ktorej lige, kto a kam postúpi, kto vypadne a čo všetko nové so sebou úpravy súťaží prinesú.

MY (opäť) vieme a vy sa v článku dočítate všetko dôležité.

Vychádzali sme z materiálov predsedu Oblastného futbalového zväzu Kysúc Stanislava Špilu.

Tak čo, bude konečne?

Reorganizácia bola na konferencii Slovenského futbalového zväzu schválená už v roku 2019 a mala vojsť do platnosti od súťažného ročníka 2020/2021. Hold, z dôvodu pandémie, a teda, anulovania súťaží, sa preložila.

Aby nebola účinná ani od leta 2022, a teda súťažného ročníka 2022/2023, by sa pochopiteľne „koronová jar“ musela zopakovať. No vzhľadom na aktuálne opatrenia je tento záver málo pravdepodobný. A ak sa nič nezmení, tak sa reorganizácie dospelých futbalových súťaží - od tretej ligy nižšie, konečne dočkáme. Rovnaký názor zdieľa aj Špila.

„Mechanizmy sú nastavené tak, aby sa súťaže dohrali. V najhoršom prípade i bez divákov, ako vlani. Od konca marca by mal byť život i futbal opäť normálny, takže je iba málo pravdepodobné, že sa reorganizácia znovu preloží.“

Názov podobný ako pred 10 rokmi

Čo sa vlastne zmení? V súčasnosti máme na Slovensku štyri tretie ligy, ktoré riadia regionálne futbalové zväzy – Bratislavský, Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský. Po novom bude Slovenský futbalový zväz riadiť štyri najvyššie súťaže, teda Fortuna ligu, druhú ligu a dve novovytvorené tretie ligy – Tretiu ligu Západ a Tretiu ligu Východ.

Pod nimi budú terajšie tretie ligy. No aby sa nemuseli všetky súťaže posunúť o stupeň nižšie (napríklad 4. liga by sa nazývala 5. a podobne), budú sa tieto štyri súťaže volať Majstrovstvá regiónu.

Takže u nás – Majstrovstvá regiónu Stred (okrem nej Majstrovstvá regiónu Východ, Západ a Bratislava). Pod nimi zostanú klasicky dve štvrté ligy, ďalej štyri piate ligy a na záver oblastné súťaže (na Kysuciach 6. a 7. liga, tak ako doteraz).

Ďalej v článku nájdete: * ako sa rozdelí Stred a na, minimálne, ktorej priečke musia družstvá skončiť, aby si zaistili účasť v novovytvorených súťažiach * zloženie súťaží SsFZ v sezóne 2022/23, ako by vyzerali, keby sme vychádzali z momentálnych (jesenných) tabuliek, a takisto aj zloženie nových tretích líg * na modelovej situácii uvidíte, koľko tímov z ktorej súťaže sa ma presunúť kam a koľko tímov zostúpi * zistíte, v ktorých súťažiach sa nebude vypadávať * takisto aj, v ktorých súťažiach bude jedno, či skončíte na prvom alebo treťom mieste * uvidíte, kde sa črtá silné kysucké zastúpenie a kde, naopak, zostane jeden zástupca * povieme si, čo sa môže stať v (našom) okrese a či sa bude meniť formát súťaží * taktiež prečo vlastne reorganizácia je, aké plány má Slovenský futbalový zväz a v čom sú jej výhody či nevýhody

32 tímov v dvoch súťažiach, Stredom pomyselná hranica

Takže to, čo bude nové, by sme mali – Tretia liga Západ a Tretia liga Východ. No na základe čoho sa rozdelia mužstvá zo Stredu?