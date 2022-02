V Krásne Japonec, černosi, hráč Watfordu a opory Starej Bystrice, Čadca konečne vyhráva

Zažiarili aj supertalenty z dorastu, na Juniorke riešia navrátilcov

Jesenné treťoligové derby medzi Čadcou a Krásnom prinieslo výbornú futbalovú podívanú a remízu 3:3. (Zdroj: Archív MY)

Do sprchy príde s uterákom černoch, Ázijec a Slovák. To nie je začiatok vtipu, ale, čuduj sa svete, koniec tréningu na krasňanskej umelke.

Ak by ste knihu kysuckého futbalu otvorili na strane o jarných posilách, Tatran by zapísal kapitolu. A Čadca presný opak, lebo medzi jej stredom zálohy a ostrovom nadčasovej kultúry Atlantídou nie je takmer žiadny rozdiel. Oba sa totižto z ničoho nič prepadli pod zem.

„Keď nemáte vajcia, nemáte ani omeletu. Čím lepšie vajcia, tým lepšia omeleta“ zhodnotil by portugalský taktik Mourinho, no pozor! Oklieštená Čadca konečne vyhráva, dokonca dva zápasy v rade. A z posledných piatich rovno tri.

A čo je zač ten Tvrdý v Krásne? Nový podpis na streleckom lajstri - šestnásťročný supertalent.

Ďalej sa dozviete * ako reaguje Stará Bystrica na situáciu okolo Fujaka a Podmanického * odkiaľ prišiel japonský obranca, kam prestúpil šikovný Hunčík a koho stále trápi zranenie * čo žiadalo černošské duo z Anglicka a ako to dopadlo s Chrachalom * či sa trénerovi Berešíkovi pozdáva novic so skúsenosťami z Watfordu a čo povedal na adresu supertalentu Tvrdého * ako hrajúci tréner Tlelka hodnotí prípravu * kto strelil najviac gólov a ktorý junior je úsmevným prínosom * prečo skončil Budoš, kam zamieri Kubalák a ktorí ďalší sú na odchode * výsledky prípravných zápasov Krásna i Čadce

Krádež a hrdohlaví Angličania

Futbalová polícia hlási lúpež v Starej Bystrici, Krásno jej totiž siahlo na opory – technika Podmanického a kapitána Fujaka. „Uvedomujú si, že ide o jednu z posledných príležitostí zahrať si vyššiu súťaž. Záujem mám ja i oni, teraz je to v rukách vedenia. Chlapci trénujú svedomito a chcú sa posunúť. Bol by som veľmi rád, ak by nás posilnili,“ začal debatu za úprimným stolom hlavný tréner vrabcov Ľuboš Berešík.

Obaja už majú po góle, no je tu jeden háčik – v zime sa hráči nepohybujú samovoľne.