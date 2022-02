Rýchle lyže, technický sneh, na zjazdovkách bezohľadnosť, 11-ročná Šárka skončila v bezvedomí

Vnútorné krvácanie, bezvedomie, zlomeniny, kolapsy. Dodržiavajte biely kódex, upozorňujú chlapi z lyžiarskej služby.

Hovorí sa, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Aj keď amatérski lyžiari sú už technicky zdatnejší a viac počúvajú meteorologické predpovede, odporúčania horskej služby, sú o niečo disciplinovanejší, no lyžovanie už nie je také, ako kedysi.

Vďaka technickému snehu, rýchlym lyžiam a hustej premávke na zjazdovke môžete prísť človek veľmi ľahko k vážnemu úrazu. V plnej pohotovosti sú preto každý deň dobrovoľní lyžiarski záchranári. Ich úlohou nie je len stáť pri vleku, zapínať snehové delá, jazdiť na ratráku či na snežnom skútri.

Zasahujú na svahoch a zachraňujú obete úrazov a nehôd. Nebezpečenstvo vážneho zranenia sa však dá pomerne ľahko eliminovať. Stačí dostatočný a kvalitný výstroj, vrátane prilby a okuliarov, a dodržiavanie základných pravidiel správania sa na svahu.

Mladá lyžiarka v bezvedomí

“ Bola dezorientovaná, krútila sa jej hlava a bolo jej zle. Museli sme byť veľmi opatrní, mali sme podozrenie na poranenie krčnej chrbtice. „ záchranár Rastislav Gajdoš

Je zvláštny pocit ležať v kanadských saniach, v ktorých lyžiarska služba preváža zranených ľudí. Pred pár dňami v tých istých saniach ležalo dievča, ktorý skončilo v bezvedomí na zjazdovke v lyžiarskom stredisku Ski Makov. Nebyť chlapov z lyžiarskej záchrannej služby, kto vie, ako by to celé skončilo.

11-ročná Šárka z Českej republiky na svoju poslednú tohtoročnú lyžovačku určite lak skoro nezabudne. Na zjazdovke strediska SKI Makov pocítila strašný náraz, zatmelo sa jej pred očami a ostala ležať na svahu v bezvedomí. Čo sa vlastne stalo? V plnej rýchlosti do nej narazil lyžiar, asi metrák vážiaci muž. Vôbec si ju nevšimol.

„Prijali sme oznámenie, že v našom stredisku leží v bezvedomí na zjazdovke po strete s iným lyžiarom mladé dievča,“ hovorí člen lyžiarskych záchranárov Rastislav Gajdoš.

„Okamžite sme vyrazili, na mieste sme boli za pár minút. Do nášho príchodu sa mladá lyžiarka prebrala, stále však bola úplne dezorientovaná, nevedela kde je, ako sa volá, aký je dátum. Strašne sa jej krútila hlava a bolo jej zle. Zafixovali sme ju, nasadili šancov golier, naložili do saní. Museli sme byť veľmi opatrní, mali sme podozrenie na poranenie krčnej chrbtice. Samozrejme sme rýchlo kontaktovali rýchlu zdravotnícku pomoc,“ spomína si na zásah Rasťo.

Leteckí záchranári dorazili na Makov do 10 minút (zdroj: ATE)

Keďže stav dievčaťa bol vážny, dispečerka zo záchranky odporučila prepravu pacientky záchranárskym vrtuľníkom. Ten priletel do desiatich minút.

„Na kanadských saniach sme zranenú mladú lyžiarku transportovali približne jeden kilometer na rovný úsek zjazdovky, kde si je prevzala posádka leteckej záchrannej služby. Pri pristávaní vrtuľníka sme pilota zo zeme navigovali, pretože fúkal nárazový vietor. Dievča transportovali s podozrením na otras mozgu do Univerzitnej nemocnice v Martine, kde ju odovzdali do starostlivosti lekárov na urgentnom príjme,“ hovorí lyžiarsky záchranár a dodáva, že všetko mohlo dopadnúť úplne inak. „Šťastím bolo, že mala na hlave prilbu. Keby ju nemala, tak určite dopadne oveľa horšie.“

Desiatky výjazdov, zlomeniny, prerezané šľachy aj roztrhnutá slezina

“ Bola schúlená v jednej polohe a každá zmena jej spôsobovala veľké bolesti. „ Rastislav Gajdoš

S rozvojom cestovného ruchu na Kysuciach súvisí aj vyššia návštevnosť lyžiarskych stredísk a s tým spojené väčšie množstvo úrazov. Profesionální horskí záchranári však neslúžia v blízkosti každého strediska, preto sa o lyžiarov v prípade úrazu postará lyžiarska záchranná služba. Za profíkmi však nezaostávajú. Tí ich naučili na mnohých školeniach, ako správne reagovať, zhodnotiť aktuálny stav životných funkcií u poranených, poskytnúť prvú pomoc, zvládnuť základné zásady ošetrovania a transportu pacientov. Sú to domáci chlapi, ktorí zjazdovky a ich okolie poznajú dokonale.

Na školeniach sa učia zvládať všetky záchranárske techniky (zdroj: archív autora)

Príbeh Šárky nie je na zjazdovkách ojedinelý. Len v Makove absolvujú počas zimnej sezóny záchranári desiatky zásahov, iba za posledný mesiac ich bolo trinásť.

Rasťo Gajdoš trávi ako lyžiarsky dobrovoľný záchranár na makovských zjazdovkách už desiatu sezónu a zažil už všeličo. Opisuje prípad, kedy si staršia pani prerezala lyžou šľachy pod kolenom.

“ Najviac zasahujeme pri úrazoch lyžiarov a snoubordistov, kde najčastejšou príčinou úrazov boli pády a vzájomné kolízie. „ Rasťo Gajdoš

„Krvácala na svahu, museli sme to rýchlo zastaviť, rozstrihnúť otepľováky, no nebol to pekný pohľad. Pred rokom sme dokonca nemohli jednu lyžiarku naložiť na nosidlá, bola schúlená v jednej polohe a každá zmena jej spôsobovala veľké bolesti. Po vyšetrení sa prišlo na to, že mala roztrhnutú slezinu. Aj vtedy sme volali leteckých záchranárov. Stretávame sa tiež s rôznymi kolapsovými stavmi, infarktami na zjazdovke, podozreniami na vnútorné krvácanie, ktoré sú tiež hlavne po zrážke lyžiarov,“ približuje Gajdoš s tým, že so zraneniami na zjazdovke sa stretáva skoro každý druhý deň, aj keď nie sú stále takéto vážne.

Najčastejšími úrazmi na svahu sú zlomeniny. (zdroj: archív autora)

„Čo sa týka charakteru úrazov, občas dôjde aj k vážnejším, ako je zranenie hlavy alebo chrbtice, ale najčastejšie sú to zlomeniny dolných končatín a rezné rany. Najviac zasahujeme pri úrazoch lyžiarov a snoubordistov, kde najčastejšou príčinou úrazov boli pády a vzájomné kolízie. Lyžiari si väčšinou zrania nohy, najmä kolenné väzy. Snowboardisti si obvykle vykĺbia prsty či zápästie, keď napríklad spadnú na ruky.“

Rýchle lyže aj sneh, preceniť schopnosti sa nevypláca

Podľa jeho slov ľudia preceňujú svoje schopnosti. “Človek nezvyknutý na celodenný pohyb pri takom náročnom športe, akým je lyžovanie, sa úplne prirodzene dostane do fázy únavy. Keďže však nechce stratiť ani kúsok z lyžovačky, prinúti sa vyčerpanosť premôcť, odoprie si potrebnú pauzu a fyzickú záťaž i lyže napokon nezvláda. To je pravá chvíľa pre úraz,“ povzdychne si záchranár.

Dnes je lyžovanie masovou záležitosťou, mnohé svahy sú preplnené. Stretávajú sa na nich rôzne zdatní jednotlivci. Rýchle carvingové lyže používajú ich pretekári aj rekreační lyžiari a deti. Aj keď čistý carvingový štýl nie je až tak rozšírený medzi lyžiarskou verejnosťou, takmer všetci majú tento rýchly nástroj k dispozícii. Keďže aj počet lyžiarov na svahoch každým rokom narastá, je téma bezpečnosti stále aktuálnejšia.

„Čo je najpodstatnejšie, zmenil sa povrch. V každom stredisku je technický sneh a ten je úplne iný ako prírodný. Keď spadnete do prírodného snehu, ako keby ste padli do periny, ale keď spadnete na technický sneh, ako keby ste spadli na ľad. Hneď máte na tele modrinu,“ vysvetľuje rozdiel Rastislav Gajdoš z Makova.

Veľkým pomocníkom záchranárov sú kanadské sane. (zdroj: archív autora)

Zjazdovka nie je pretekárska trať

Zmenilo sa aj správanie ľudí. Lyžiari si viac dovoľujú. Zlákaní voľným priestranstvom, rýchlym povrchom, dokonalými lyžami a neraz i potúžení alkoholom jazdia rýchlo a arogantne, čím ohrozujú nielen seba, ale najmä okolie. Dochádza k nebezpečnej kombinácii - dokonalé lyžiarske vybavenie a na druhej strane jeho nedokonalé ovládanie. A tak nečudo, že úrazov na zjazdovkách pribúda.

„Tu pomôže iba osveta. K zodpovednému správaniu na svahoch musíme viesť deti už od materskej školy. Inak bude úrazov pribúdať,“ dodáva dlhoročný dobrovoľný záchranár.

Aby si každý návštevník lyžiarskeho strediska odniesol skvelý zážitok z lyžovačky, je potrebné prežiť deň v zdraví, bez úrazu. Vzájomná ohľaduplnosť všetkých lyžiarov k tomu výrazne prispieva. Pre bezpečnosť na zjazdovkách platia medzinárodné pravidlá, takzvaný biely kódex.

Každý lyžiar by ho mal ovládať, aby poznal svoje práva, no hlavne povinnosti. No po krátkom pobyte na veľkých zjazdovkách zistíte, že napriek existencii bieleho kódexu ho značná časť lyžiarov nedodržiava, alebo o ňom nemá ani vedomosti.

"Mnohé situácie sú veľmi podobné ako v cestnej premávke. No niekedy vám nepomôže, že vy jazdíte presne podľa pravidiel, ak vám spôsobí problém nejaký bezohľadný pirát. Príkladom sú takzvaní lyžiari – egoisti. Veľkí muži, nie príliš zdatní lyžiari, často s dobrým výstrojom, upravenou briadkou či fúzikmi, bezohľadní k okoliu. Na lyžiach sa predvádzajú a ak pridáme ich bežnú hmotnosť okolo 100kg je jasné, že následky zrážky s takýmto exotom si určite odnesie ten druhý,“ uvádza príklady z praxe Rasťo Gajdoš a na záver dodáva „nezabúdajte, že zjazdovka nie je pretekárska trať.“