Čitateľov v Krásne čaká vynovená knižnica, deti čoskoro nové komunitné centrum

Tak, ako takmer v každom meste aj v Krásne nad Kysucou je dlhé roky zriadená mestská knižnica. Má svojich stálych čitateľov, no počet ich návštev knižnice sa neustále zmenšoval.

Súviselo to predovšetkým so vstupom internetu do našich domácností, do škôl, so zmenšujúcim sa záujmom mladých ľudí o čítanie, ale aj s faktom, že knižnica zastala na akomsi pomyslenom bode mrazu, nespĺňala už kritériá 21. storočia.

Knižnica rodinného typu

Jana Šusteková pozná knihy v knižnici dokonale, veď tu pracuje už 37 rokov.

„Rekonštrukciu knižnice vnímam veľmi pozitívne. Vznikol tu oveľa väčší útulný priestor, ktorý budeme využívať aj pre deti z materských a základných škôl, môžu sa tu aj hrať, čítať, kresliť. Zrýchliť prácu pomôže aj nový knižnično informačný systém, no vložiť do počítača viac ako 15 tisíc titulov nie je žiadna maličkosť, treba na to čas,“ povedala pracovníčka knižnice.

Knihovníčka Jana Šusteková pri elektronickej katalogizácii knižničného fondu. (zdroj: Pavol Stolárik)

Knižnica teda prešla kompletnou rekonštrukciou. Vymenili sa okná, svietidlá, rozvody, pribudli nové knižné regále, nový knižnično informačný systém, ktorý nahradí klasické papierové kartičky a pomôže určiť, ktoré knihy sú žiadané a ktoré menej, pomôže aj s dopĺňaním knižničného fondu.

Návštevníci si môžu svoje veci odložiť v šatni, ktorá dýcha spolu s celým priestorom knižnice novými farbami.

„Cieľom zriadenia takejto modernej knižnice rodinného typu bolo vytvorenie ďalšej možnosti trávenia voľného času pre obyvateľov mesta aj okolia spojené so získavaním informácií, voľnočasovým vzdelávaním ale aj rodinným relaxom pri knihách. Detské knihy doplníme o literatúru pre staršiu mládež a dospelých. Taktiež rozšírime ponuku o ďalšie služby pre všetky vekové kategórie,“ hovorí primátor mesta Jozef Grapa.

Komunitné centrum pre rodičov s deťmi

V komunitnom centre môžu tráviť čas rodičia s deťmi počas nepriaznivého počasia. (zdroj: Pavol Stolárik)

Vedľa knižnice vzniká ďalší nádherný priestor, v ktorom budú môcť tráviť čas rodičia s deťmi v prípade nepriaznivého počasia.

„Nad zriadením komunitného centra pre rodičov s deťmi sme uvažovali už dlhšiu dobu, využili sme priestor vedľa knižnice, v ktorom sídlila banka a neskôr informačné centrum. Zmenili sme celkové dispozičné riešenie, vybúrali priečky, vymenili okná, Samozrejmosťou bolo aj prepojenie na mestskú knižnicu,“ uvádza Grapa.

Detské centrum bude vybavené automatmi na kávu, čokoládu, nápoje, hračkami, nebude chýbať skákací hrad ani umele guličky.

„Samozrejme to bude bezplatné, no nie je to všetko. Pripravujeme aj prekvapenie, aby rodičia s deťmi mohli na vzduch aj v lete, keď je vonku horúco. Tešte sa na vodné prvky a atrakcie, veď deti a mladé rodiny sú budúcnosťou každého mesta,“ dodáva na záver Jozef Grapa.

Komunitné centrum pre rodičov s deťmi plánuje krásňanská radnica otvoriť v najbližších týždňoch.

