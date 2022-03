Na zraze mal slzy v očiach. Jakub Mrkva z Makova „velí“ Liptákom a sníva o Premier League

Mladý futbalista na sebe neustále pracuje a opäť by rád nahliadol do reprezentácie.

Z liahne ŠK Javorník Makov vyšiel už nejeden šikovný futbalista, ktorý sa dokázal presadiť aj mimo regiónu. V malebnej obci na slovensko-českom pohraničí sú na všetkých právom hrdí. Nečudo. Futbalisti robia dobré meno nielen svojmu materskému celku, ale celým Kysuciam. Ak by sme brázdili po futbalovej mape, našli by sme viacero takýchto hráčov.

Jedným z nich je Jakub Mrkva. Devätnásťročný obranca oblieka dres MFK Ružomberok a patrí k oporám tímu. Z materského klubu sa najskôr presunul do MŠK Žilina a odtiaľ putoval na Liptov, kde sa naplno udomácnil. Za tri a pol roka pôsobenia vo farbách „ruže“ sa dostal až ku kapitánskej páske „devätnástky“. Mladíci účinkujú v prvoligovej súťaži a konfrontujú sa s najlepšími celkami na Slovensku. O pôsobení v Ružomberku a Žiline, spomienkach na Makov i o svojich snoch nám Jakub Mrkva viac prezradil v rozhovore.

Možno trošku preskočíme úplné začiatky vašej kariéry, ale skúste na úvod povedať, ako ste sa dostali do MFK Ružomberok a prečo ste si vybrali práve tento klub?

Keďže som v minulosti nemal agenta, všetko som riešil sám za pomoci otca. Zavolali sme do Ružomberka s otázkou, či by som sa nemohol prísť ukázať na tréning. Vedeniu MFK sme predostreli, že som ľavák a pôsobím v Žiline. Tréneri v Ružomberku v tom čase ľaváka potrebovali a ihneď mi dali odpoveď, že ma chcú vidieť. Prišiel som na pár tréningov a neskôr ma zobrali aj na sústredenie do Prahy. Vedel som, že Ružomberok má skvelé podmienky. Veľký rozdiel som v porovnaní so Žilinou nepocítil.