Hokejisti Novej Bystrice získali zlato na Kysuckých zimných olympijských hrách

Tvrdé súboje, spolupráca, disciplína a rýchlosť. Stačí len nastrieľať naviac gólov a vyhrať.

Ak sa povie hokej, každému sa iste vybavia majstrovstvá sveta, olympiáda alebo prvá liga. Avšak okrem profesionálov a poloprofesionálov existuje celý rad nadšencov a fanúšikov ľadového hokeja, ktorí sa pravidelne schádzajú, trénujú a prevádzkujú tento obľúbený šport.

Existujú rôzne úrovne amatérskeho hokeja, od čisto rekreačnej hobby hry, až po okresné súťaže, ktorým nechýba nič zo sveta veľkých zápasov. Veď ľadový hokej je jedným z najobľúbenejších a najhranejších športov na severnej pologuli. Veľkej obľube sa teší aj na Kysuciach a to vďaka svojej rýchlosti, napätiu a v neposlednom rade kvôli bronzovému úspechu slovenského tímu aj na poslednej olympiáde v Pekingu.

Pod záštitou olympionikov Ninisa a Romana

V turnaji v ľadovom hokej sa stretli v sobotu 26. februára nadšenci tohto tvrdého, avšak nádherného športu v MM aréne v Krásne nad Kysucou na prvom ročníku Zimných olympijských hier Kysúc. Tie mali pod patronátom dvaja olympionici, sánkar Jožo Ninis a hokejista Miloš Roman.

Jožo Ninis a Miloš Roman odovzdali pohár víťazovi. (zdroj: Pavol Stolárik)

„Tým, že som päťnásobný olympionik, je to tak trochu aj moja povinnosť, česť a som tomu nesmierne rád. Som rodák z Čadce a nedá mi to nepripojiť sa ka tomuto podujatiu. Je veľmi dobré, keď môžeme pritiahnuť ľudí k športu. Aj keď teraz je to komplikovanejšie, mám svoju rodinu, no vždy, keď príde návrh na spoluprácu, rad ho prijmem,“ povedal Jozef Ninis.

„Je to výborná myšlienka podporiť šport na Kysuciach, hlavne pre tých najmladších, aby začali športovať, videli svojich bratov, sestry, rodičov, ako sa športu venujú a boli pre nich vzorom. Bolo mi potešením byť súčasťou toho celého,“ vyjadril sa Miloš Roman.

Streliť gól a vyhrať

Chlapi z tímov Ochodnica, Dukoz, ČSSR a Nová Bystrica obliekli rukavice, nasadili chrániče a prilby, obuli nabrúsené korčule, pobrali hokejky a nabehli na ľad s jediným cieľom. Nastrieľať protivníkovi najviac gólov a vyhrať. A bolo sa na čo pozerať. Rovnako ako veľký hokej, je aj ten amatérsky skvelý na fandenie a počas zápasov je mnoho príležitostí spoznať nových ľudí a spriateliť sa. Dôležité je so športom baviť a mať z neho radosť. Čokoľvek je lepšie, než sedieť doma pri televízii.

Z víťazstva sa tešil celý manšaft Novej Bystrice. (zdroj: Pavol Stolárik)

Ako to teda všetko dopadlo? Zemiakové medaily, no určite dobrý pocit z hry si odniesli hokejisti z tímu ČSSR. Bronzovými medailami dekorovali Jozef Ninis a Miloš Roman chlapov z tímu Dukoz, striebro získal tím Ochodnica a z víťazstva sa tešili Novobystričania. Šéf tímu David Čierňava povedal, že sa síce volajú Nová Bystrica, no sú pozliepaní z celých Kysúc.

„Sme deväť členný zmiešaný tím z celých Kysúc, takí pozbieranci, čo hrávame hokej tuná v Krásne. Dnes to bolo úžasné. Na začiatku sme si veľmi neverili, no po prvom zápase sa to zlomilo, začali sme hrať tímovo, posledný zápas nejak doklepnúť a vyhrať. Podarilo sa to. Ak to bude aj budúci rok, určite prídeme opäť a hádam sa podarí to zlato z dneška obhájiť,“ nádejal sa David.

Najzručnejší aj individuálne výkony

Za najlepšieho strelca turnaja bol vyhlásený Tomáš Vojtek z novobystrického klanu. Ocenenie najproduktívnejšieho hráča si prevzal Štefan Kocúr (Ochodnica), najlepším prihrávačom sa stal Ondro Vojtuš (ČSSR). V bránke najlepšie chytal počas celého turnaja Lukáš Šustek (Nová Bystrica) a najužitočnejším bol Jožo Švancár (Dukoz).

V rámci turnaja si všetky tímy mohli overiť aj svoje schopnosti v hrách zručnosti. Najlepší v streľbe na terče bol Števo Kocúr z tímu Ochodnica, najrýchlejším korčuliarom Tomáš Vojtek z Novej Bystrice. Najviac nájazdov vychytal brankár Peter Vnuk z Ochodnického družstva.

Individuálne ocenenia sú v rukách tých pravých. (zdroj: Pavol Stolárik)

Jaroslav Klus, predseda Olympijského klubu Kysuce vidí v týchto kysuckých hrách veľké pozitívum.

„Je to fantastický nápad, som veľmi rád, že do týchto kysuckých hier sa zapojilo viac ako 400 ľudí a verím, že na budúci rok to bude ešte oveľa lepšie. Šport treba propagovať, pretože hlavne mládež si zvykla tráviť čas doma pri počítačoch a treba ich dostať von, na športoviská. Je však dôležité mať chuť, motiváciu a správne vybavenie, pretože hokej je šport pre tvrdých chlapov.

"Osobne som veľmi šťastný, že sa spojili ochotní a schopní ľudia a priatelia kysuckého športu z Vysokej nad Kysucou, SKI Makova, o. z. Čadečka v pohybe, MM arény, Olympijského klubu Kysúc aj oddielu Biatlonu na Skalitom a pomohli odštartovať nový projekt ktorý sa verím bude v budúcnosti rozširovať. Veľká vďaka patrí našim olympionikom, Jozefovi Ninisovi a Milošovi Romanovi, ktorí sa vďačne a veľmi ochotne podujali projekt zobrať pod svoju záštitu," povedal autor myšlienky Tomáš Urbaník.