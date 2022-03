Krídlo Kysuce nelapia ani na bicykli, z Makova sa zberá kat. Pavlík: Zemiaky sú na jar drahšie

Jeden sa z druhej ligy vrátil, ďalšiemu núkajú druholigové podmienky – v piatej!

Kysucké Nové Mesto prebudilo ofenzívu, Makov sa ostrieľaného zakončovateľa vzdať nechce. (Zdroj: Archív MY)

„Až som zmeravel,“ riekol starosta. Namojdušu, Čierne snáď narazilo ropu a po Pučekovi Makovu zase vábi ostrostrelca. Kysucké Nové Mesto zažíva obrovský lauf, nanajvýš vyzbrojilo útok - lajna na ostrie noža a na hrote živá voda. Možno sa aj bude strihať slabo-gólová šnúra z jesene, uvidíme.

Čo čert nechcel, stalo sa - Staškov škrie deficit. S posilami boli dosiaľ stratový, pilier odišiel, transfer pokus-omyl stroskotal. Neobšírnej šatni síce nezažal reflektor, no možno rozsvietia aspoň pouličnú lampu, doraziť by mal bývalý hráč českej Karvinej. Tak či onak, kožu zdarma nepredajú, to ani za svet.

„Kto sa nezranil, nie je z Turzovky,“ znie nové motto Tatranu, vzhľadom na vele-početné laborovanie. Tamojší futbalisti by zaplnili aj nemocnicu. Posily prišli, a rovno štyri, medzi nimi dvaja odchovanci s ligovými skúsenosťami z mládeže, len sa musia pozviechať.

AJ TOTO SA DOZVIETE * ktorého zakončovateľa z Makova vábi Čierne a za akých podmienok ho pustia * kto opustil Staškov a prečo celok neposilní aj druhý český borec * akými menami oživilo KNM útok, čo je s Kubalom a Šteinigerom * ktorí odchovanci sa vrátili do Turzovky, menoslov lazaretu a kto z Tatranu odišiel * aký brankár vytvorí tandem s ex-ligistom Urminským a koho zimná príprava zastihla v lahodnej forme * či Pečovský zostáva pod Dubňom aj na jar

Má voľnú ruku, ak

Výkony z jesene pretaviť do jari a účasť v novovytvorených Majstrovstvách regiónu garantovaná. Ba dokonca, môžu zaatakovať na korunu. No aj na Makov zavítal covid, prípravu museli obtesať a zápasovo v novom roku premiérovali len pred vyše týždňom s atraktívnou Zubrohlavou. Mix skúseností a juniorky, ale zápas vraj splnil účel. Aj navzdory tesnej prehre 1:2. Nadšene hrajúci Oravčania ukázali, že budúci štvrtoligisti nie sú náhodou.