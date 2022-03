Furmanov vyháňajú z hôr ťažké stroje. Šimon Bukovan z Rakovej zachováva tradíciu po dedovi

Kone si vyžadujú neustálu starostlivosť. V lesoch sú však veľkými pomocníkmi.

Šimon Bukovan so svojím koníkom. (Zdroj: MILAN GONČÁR)

„Mladí nie sú. Nemajú záujem. Kto si dnes kúpi koňa za tri alebo štyritisíc a k tomu auto na jeho prepravu? Je to robota na celý týždeň, vrátane sviatkov či víkendov. O zviera sa musíte starať a pravidelne ho kŕmiť. Mladí radšej zájdu do Nemecka, zarobia a majú pokoj,“ začal rozprávanie Šimon Bukovan, furman z Rakovej, ktorý sa v tejto brandži pohybuje takmer 14 rokov. Aj on pracoval v zahraničí. Keď sa vrátil, na chlieb zarábal v lese pri píle. Uvažoval nad kúpou koňa. Predsa len. V ťažkom teréne ho potreboval. A tak aj učinil. Počiatky jeho povolania mu dal ale dedo.

„Lásku k zvieratám som zdedil. Aj môj starý otec mal kone, takže som sa priučil,“ pokračoval. Z jeho slov cítiť, že svojej práci rozumie a má ju rád. Rovnako aj svojich štvornohých pomocníkov. V maštali nás privítali dva hnedé tátoše – Mišo a Gaštan. Nádherné mohutné žrebce. Jeden mladší, druhý starší, obaja rovnako zvedaví, kto to prišiel. Cudzieho človeka ihneď vycítili.

Nebezpečná práca

Šikovný furman nám potvrdil, že práca s koňmi je náročné povolanie. „V lese musíte dávať neustále pozor. Je to nebezpečná robota. Na začiatku som sa musel zaučiť so starším furmanom. Ukázal mi, ako všetko funguje, na čo si dávať pozor a kam nechodiť. Ide o špecifický druh podnikania,“ pokračoval v rozprávaní. Šimon je živnostník a ide tam, kde si ho objednajú.

„Naše ľudové povolanie ničia predovšetkým moderné stroje. Každý chce ťažiť čo najlacnejšie, koňa si zaplatí len málokto. Ľudia šetria, kde sa dá. Dnes stojí kubík dreva aj 120 eur, donedávna to bola polovica,“ doplnil.