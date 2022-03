V Kysuckej knižnici rozkvitla myseľ aj príroda

Týždeň slovenských knižníc bol plný podujatí pre všetky vekové kategórie, svetlo sveta uzrela aj nová kniha Jána Podmanického.

Týždeň slovenských knižníc 2022 (ďalej „TSK“) pod spoločným mottom „Knižnice pre všetkých“ a nosnou témou „Zelená knižnica“ reagoval na naliehanie súčasnej doby a potreby ochrany životného prostredia.

„Chceme poukázať na skutočnosť, že knižnice sú miestom priateľským k ľuďom, ale aj k životnému prostrediu. Kysucká knižnica v Čadci pripravila pre svojich návštevníkov celý rad zaujímavých podujatí, ktoré sme tematicky zamerali na oblasť literatúry, umenia a životného prostredia,“ uviedla riaditeľka knižnice Janka Bírová.

Výstavy, detské súťaže aj ocenenia

Pre deti a mládež vyhlásila knižnica súťaže „Kráľ čítaného slova“ a „Môj rozprávkový svet“. Slávnostne vyhodnotili aj výtvarnú súťaž „Ilustrujem svoju obľúbenú knižku“.

Ocenených bolo 38 detí z ôsmich škôl. Deti zabavili tvorivé eko dielne pod názvom „Upracme spolu svet“. Deti i z 3.C zo ZŠ Rázusova si spríjemnili pekné popoludnie. Vytiahli pastelky, lepidlá, plastové oči, vlnu a rolku z toaletného papiera. Spolu sa im podarilo vyrobiť prekrásnych koníkov z ktorých mali radosť nielen deti, ale aj pani učiteľka Paťka.

Žiaci základných škôl si vyskúšali svoje vedomosti o triedení a recyklácii odpadu. (zdroj: Kysucká knižnica)

Na vzdelávacom podujatí zameranom na ochranu životného prostredia „Zem sa usmieva“ si žiaci 2. ročníkov ZŠ Rázusova si prišli do knižnice vyskúšať svoje vedomosti o triedení a recyklácii odpadu. V diskusii sa naučili, že hromadenie skládok odpadu je pre našu Zem a životné prostredie veľmi nebezpečné a alarmujúce a aj to, ako by sa mali správať, aby sa naša Zem usmievala.

Knižnica tiež vyhlásila knižnú zbierku „Daruj knihu deťom“, určenú pre zdravotne a sociálne znevýhodnené deti a mládež. Počas celého týždňa na svojej webovej stránke predstavili aj zaujímavé knižné tituly, zamerané na veselé čítanie pod názvom „Úsmevne s knihou“.

V priestoroch knižnice boli inštalované aj zaujímavé výstavy. Študenti Súkromnej školy umeleckého priemyslu zo Žiliny predstavili svoju tvorbu výstavou „Škriatkovia z kufra“, sprístupnená bola aj výstava dokumentov z vydavateľskej činnosti Kysuckej knižnice v Čadci pod názvom „Výber z edičnej žatvy“ a výstava regionálnych knižných dokumentov vydaných v roku 2021 s hlasovaním v anketovej čitateľskej súťaži „Kniha Kysúc 2021“.

Muž, ktorý sadil knihy

“ Tvorba prózy je vytváranie fiktívneho sveta. Vymýšľate postavy, ich charakteristiky, vzájomné vzťahy. Všetko musíte mať v hlave. Aby som mohol knihu napísať, potreboval som niekoľko dní úplný pokoj. „ Ján Podmanický

Vo štvrtok 4. marca sa v Kysuckej knižnici stretla takmer stovka priaznivcov literatúry, kultúry a umenia. Marian Grupač vyslal písmenkami do literárneho života najnovšiu knihu Jána Podmanického, ktorá nesie názov „Muž, ktorý sadil knihy“. Kniha vyšla ešte pred Vianocami vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave. Je rozprávaním o pretínaní kruhov nenávisti. Nielen tých, ktoré si uvedomujeme, ale aj tých, ktoré v sebe nosíme podvedome. Tento pútavý príbeh ukazuje nezmyselnosť prenášania hriechov predkov na ich potomkov. Grafické spracovanie realizovala Mária Ščuryová z Magmy a obálku navrhol ďalší kysucký autor, akademický sochár Ondrej 4. Zimka.

Autorom grafického návrhu obálky knihy je Ondrej 4. Zimka. (zdroj: Pavol Stolárik)

Ján Podmanický sa v novele vracia k vojnovým udalostiam v Starej Dedine. Vychádza zo skutočného príbehu. Hlavný hrdina, bohatý podnikateľ z Argentíny, sa vracia na Slovensko, do rodiska svojho deda, kvôli pokladu, o ktorom sa dozvedel v testamente. Novela Jána Podmanického je aj o hodnotách. O tom, čo môže byť skutočným pokladom.

„Cez jarné uzamknutie spoločnosti som mal po dlhom čase vytvorený časový priestor, aby som konečne mohol opäť písať prózu. Knihu sa mi teda podarilo napísať v čase, keď bola celá spoločnosť v depresii. Chcel som reagovať na ten všeobecný pesimizmus, a preto som napísal niečo, čo by malo čitateľa povzbudiť. Súhlasím so slávnym ruským režisérom Tarkovským, ktorý povedal, že jedinou úlohou umenia je robiť svet lepším. Verím, že toto si z mojej novej knihy odnesú aj jej čitatelia,“ hovorí autor.

„Novela je situovaná do dnešnej doby, aj keď sú tam určité spojenia s minulosťou. A, samozrejme, významná časť príbehu sa odohráva na Kysuciach. Myslím si, že príbeh a jeho posolstvo sa výrazne dotýkajú problémov súčasného človeka, snažím sa písať aktuálne. Príbeh je pre mňa len kostrou, ktorá má niesť to podstatné, kvôli čomu má podľa mňa opodstatnenie literatúra, a to je súbor hodnôt, vďaka ktorým môže spoločnosť prežiť,“ uvádza Ján Podmanický.

Podľa jeho vyjadrenia je kniha určená pre dospelého čitateľa, ktorý nehľadá len niečo, čo by mu pomohlo zabiť nudu, ale chce aj trocha porozmýšľať.

„Dnes máme dva extrémy v literatúre. Jedným je len čistý príbeh, triler, ktorý má pútavý dej, ale ani jednu myšlienku. Keď si prečítate takúto knihu, zistíte, že vám pomohla zabiť niekoľko hodín nudy, ale nič vám z nej neostalo. Druhým extrémom je čistá filozofia, musíte sa tlačiť do čítania, ale pretlak myšlienok je tak obrovský, že vás to prestane baviť. Ja vyznávam taký spôsob poetiky, ktorá vás vtiahne do príbehu a pomocou neho vám povie aj niečo hlbšie, čo by vám malo zostať. Snažím sa skrátka písať takú literatúru, ktorú by som si chcel aj ja sám prečítať,“ dodáva na záver spisovateľ zo Starej Bystrice.

Na podujatí sa zúčastnil aj ilustrátor knihy Ondrej Zimka 4. a ďalší významní hostia. Slávnostné podujatie moderovala Katarína Borisová a v slávnostnom programe sa predstavili herci detského a mládežníckeho divadelného súboru EVA Naďa Liščáková a Pavol Prívara aj talentovaná hudobníčka a speváčka Nadežda Podmanická.

Je nás počuť

Zaujímavá bola i spoločná aktivita regionálnych knižníc v Žilinskom kraji pod názvom „Je nás počuť“ v piatok 4. marca. V jeden deň a v jednu hodinu sa čítalo z okien knižníc pre ľudí do ulice aj do obývačiek. V našej knižnici čítali členka Divadelného súboru Jána Palárika v Čadci Katarína Janesová a kysucký regionálny spisovateľ Ladislav Hrubý zo svojej tvorby pre deti a mládež.

Tento bohatý program podujatí potešil nielen čitateľov, ale aj návštevníkov a každý si mohol vybrať z pestrej ponuky, ktorú knihovníčky pripravili.

"Knižnica je tu pre vás, ponúka informácie, zábavu, poučenie a stretnutia so zaujímavými osobnosťami kultúrneho a literárneho života. Srdečne vás pozývame a tešíme sa na stretnutia," dodala na záver riaditeľka knižnice.