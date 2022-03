Zuzana Zuzčáková Gacíková: Keď človek začne milovať folklór, nikdy už neprestane

Matka dvoch detí začínala so spevom už ako 5-ročná.

Zuzana je rodáčka z Krásna Nad Kysucou, odborníčka v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva, vedúca folklórneho súboru Drevárik, učiteľka základnej umeleckej školy, speváčka, moderátorka, manželka a matka dvoch malých detí. Zabudla som niečo? „Myslím že nie,“ ubezpečila ma na úvod.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ľudia vás poznajú predovšetkým ako speváčku, aké boli vaše spevácke začiatky?

Už ako 5-ročná som začala spievať v speváckom zbore Vtáčatá v Krásne nad Kysucou. Spev ma veľmi napĺňal a tešil. Preto som sa ho rozhodla ďalej rozvíjať.

V rozhovore sa dočítate Kto ju doviedol k folklóru

Prečo je dôležité viesť mladšie generácie k tradíciám

Či je práca s deťmi náročnejšia než s dospelými

Ako si spomína na svoju prvú moderátorskú skúsenosť

Prečo by sa ľudia mali venovať kultúre a folklóru

Ako zvláda skĺbiť materstvo s mnohými aktivitami

Viete si predstaviť živiť sa iba spevom?

Snov a vysnívaných povolaní bolo samozrejme viac, ale prvenstvo mal naozaj spev a herectvo. Spev je to, čo nadovšetko milujem. Každý máme nejaký dar, ktorý sme dostali do vienka a je na nás, ako s ním naložíme. Neviem si však predstaviť, že by som sa živila iba spevom.

Kedy vás začal zaujímať folklór a kultúrne dedičstvo?

Sme rodina, ktorá žije všeobecne kultúrou, folklórom. Môj tata a jeho súrodenci sa venovali folklóru, rozvoju kultúry vo svojej obci, teda Ochodnici. Dokonca tatova sestra Vierka súčasne vedie Folklórnu skupinu Vrabčiar v Krásne nad Kysucou, kde spoločne s mojím tatom stoja na jednom pódiu. Moji súrodenci navštevovali Folklórny súbor Drevár v Krásne nad Kysucou.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Furmanov vyháňajú z hôr ťažké stroje. Šimon Bukovan z Rakovej zachováva tradíciu po dedovi Čítajte

Samozrejme, že som chcela pokračovať v ich šľapajach, a tak ako jedenásťročná som začala súbor navštevovať. Najskôr ako tanečníčka a neskôr ako sólistka a konferencierka súboru. Tu som sa naučila mnoho piesní, ktoré do dnešných dní spievam, stáť na pódiu a prihovárať sa divákom nie len piesňou, ale i hovoreným slovom.

Momentálne už niekoľko rokov pôsobím vo FS Jedľovina v Kysuckom Novom Meste a aj v speváckom triu Vrchárky z Kysúc. Okrem toho aj v rockovej kapele Veľký dom.

Považujete za dôležité viesť mladú generáciu k tradíciám? Vediete vaše deti týmto smerom?